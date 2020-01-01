شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تؤجل مشاريعها الفنية لحين وضع مولودها الثانى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت الفنانة يسرا اللوزى على الأنتهاء من تصوير مشاهدها الخاصة بفيلم "العنبكوت" بطولة النجم أحمد السقا، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال موسم عيد الفطر المقبل، حيث يتبقى لها عدد مشاهد قليلة وتنتهى من التصوير نهائياً، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وفى سياق آخر، تسابق يسرا اللوزى الزمن من أجل الأنتاء من تصوير مشاهدها بمسلسل "اطمنى" مع الفنانون رشا مهدى وأحمد حاتم وأحمد صفوت، تأليف أحمد صبحى، إذ طلبت يسرا من مخرج العمل تكثيف مشاهدها خلال الايام المقبلة، لاسيما أنها تنتظر مولودها الثانى، ورغبتها فى الراحة قبل الوضع من أجل سلامتها وسلامة الجنين.

كما أنتهت يسرا اللوزى مؤخرا من تصوير مشاهدها فى مسلسل "بخط الأيد"، بطولة النجم أحمد رزق، وسون بدر، وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال شهر يناير المقبل، ويشارك فى بطولته ميرنا نور الدين، وأخرون، تأليف هالة الزغندى، وإنتاج شركة سيرجى.

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وأجلت يسرا اللوزى جميع التعاقدات خلال الفترة المقبلة، من أجل وضع مولودها الثانى، لكى تتفرغ له بقوتها، حيث قدمت يسرا اعتذارها عن بعض الأعمال الدرامية والسينمائية من أجل "الوضع"، ومن المفترض أن تضع يسرا مولودها خلال الشهرين المقبلين .

يشار إلى أن يسرا اللوزى شاركت فى بطولة مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أميركرارة، وعرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، نبيل بدر الدين، وإسلام جمال، عمرالشناوى، أمانى كمال، تأليف ياهر دويدار، إخراد بيترميمى، أنتاج سينرجى .

ولدت يسرا اللوزى عام 1985، درست العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصصت في المسرح والتاريخ الحديث. والدها هو محمود اللوزي، مخرج مسرحي وممثل وأستاذ دراما ومسرح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.