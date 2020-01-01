شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. رامى صبرى يشعل حفلات رأس السنة بأحد فنادق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب رامى صبرى حفلا غنائيا بأحد فنادق القاهرة، من انتاج وتنظيم محمود حنفى واشراف ابنته الدكتورة نورا حنفى ضمن احتفالات راس السنة، وسط حضور جمهوره ومحبيه، وحضور بعض الشخصيات العامة، وعلى راسهم المنتج السينمائى محمد السبكى ، وقدم رامى العديد من أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، ومنها بقابل ناس، وعجبى عليك يازمان، الارجل، وغيرها من الأغانى.

وكان قد أحيا مؤخرا المطرب رامى صبرى، حفلا غنائيا فى القرية العالمية بدولة الامارات يوم 27 من شهر ديسمبرالماضى، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة رأس السنة الجديدة.

من ناحية أخرى طرح رامى فيديو كليب من ألبومه جديد لأغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى.

وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

يشار إلى أن ليلة رأس السنة تشهد نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.

ومن أبرز نجوم حفلات الليلة بالقاهرة محمد حماقى، حكيم، هيفاء وهبى، رامى صبرى، محمود الليثى، أحمد شيبة، محمد فؤاد، هشام عباس، وائل جسار، وموسى ومنة عطية ونعوم وسمر الحسينى وفى أبو ظبى أحيا تامر حسنى ونانسى عجرم حفلاً هناك اضافة إلى شرم الشيخ والغردقة.

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رامى-صبرى



رامى-صبرى-2



رامى-صبرى-بحفل-راس-السنة



رامى-صبرى--مع-الجمهور



رامى-صبرى-مع-جمهوره



رامى-صبرى-والمنتج-محمد-السبكى



رامى-صبرى--يحيي-الحفل



رامى-صبرى-يلتقط-سيلفى