مع بداية 2020.. تامر حسنى يطلق تحدي عالمي بفيديو على "برج خليفة"

مع بداية 2020.. تامر حسنى يطلق تحديعالميبفيديو على برج خليفة

الأربعاء 1 يناير 2020

أطلق النجم تامر حسنى، تحديا عالميا بالتعاون مع تطبيق "تيك توك"، بعدما اختارته إدارة منصة السوشيال ميديا العالمية، كأفضل واجهة عربية لقيامة بأول تحدي عربى وعالمى لتحقيق 5 أمنيات لجمهوره، وجاء إطلاق التحدى من خلال مقطع فيديو للنجم تامر حسنى، عرض على برج خليفة، في دبى، مع بداية العام الجديد 2020.



ونشر تامر حسنى، مقطع الفيديو، عبر خاصية الاستورى على حسابه بإنستجرام، حيث كتب على برج خليفة، قبل ظهور تامر حسنى، شعار التحدى وهو "#2020.. Make your Video.. Make A wish"، فيما بدأ تامر الفيديو بكلمات أغنيته الجديدة "حلو الكلام"، حيث قال من كلمات الأغنية "حلو المكان يا أصحاب زمان"، ثم استكمل حديثه للإعلان عن التحدى الجديد، " كل سنة وانتوا طيبين.. تحدى السنة دى هيكون على مستوى العالم.. وهو عبارة عن أمنيتين الأولى شخصية والتانية عامة.. تعالولى على "تيك توك" وقولولى أمنياتكوا إيه في السنة الجديدة.. هو ده".

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وأضاف تامر حسنى "لكل جماهير "تيك توك" في الوطن العربى وجميع أنحاء العالم كل سنة وأنتوا طيبين.. أنا فرحان جدًا واتشرفت جدًا إن انتوا اختارتونى أكون الواجهة العربية العالمية للتحدى بتاعنا الكبير ده.. التحدى السنة دى عبارة عن أمنيتين أمنية شخصية وأمنية عامة وإدارة "تيك توك" هتختار بشكل عشوائى 5 أمنيات إن شاء الله أحققهم".

وتابع "بالنسبة لأمنياتى أنا هبدأ بالأمنية العامة.. الأمنية العامة إنى إن شاء الله ماشوفش حروب تانى والسلام يعم في العالم كله.. والأمنية الخاصة هقسمها لاتنين.. الأولى إنى أشوف ولادى الخمسة ناجحين ومحققين أحلامهم.. وأنا بقول خمسة ليه.. أنا عندى 3 أطفال بس بعتبر أمى حبيبتى ومراتى حبيبتى من ضمن ولادى.. ربنا يكرمهم ويحققوا كل اللى بيحلموا بيه.. أما بقى الأمنية الشخصية بالنسبالى أنا بحلم إن أنا أعمل فيلم ياخد أوسكار.. الطموح مش عيب.. مستنيكو على هاشتاج "2020 Make A wish" وهاشتاج "تامر حسنى.. كل سنة وانتوا طيبين".