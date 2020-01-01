بعد غياب 3 سنوات.. “بيغ بن” تدق ليلة رأس السنة

متابعة بتجــــــــرد: حدث سار انتظره الملايين حول العالم، والبريطانيين خصوصاً، حين دقت ساعة بيغ بن الشهيرة في بريطانيا، بمناسبة حلول رأس السنة.

ارتفع صوت الساعة الأشهر، في تمام منتصف ليلة رأس السنة، للإعلان عن بدء العام الجديد، وسط احتفالات وأمنيات بأن يكون عام 2020 أفضل وأكثر سعادةً للمواطنين.

توقفت ساعة بيغ بن عن العمل منذ عام 2017، وكانت يفترض أن تغيب مدة أربع سنوات كاملة، هي عمر فترة الترميم. لكنها ستعود الليلة، وسيتم الكشف عنها وسط أعمال الترميم والصيانة.

لماذا توقفت الساعة عن العمل؟

يوم الاثنين 14 أغسطس 2017، أعلن مجلس العموم البريطاني توقف ساعة بيغ بن عن العمل. وذلك بدايةً من ظهر يوم 21 أغسطس 2017، مدة أربع سنوات كاملة، لإجراء أعمال ترميم تشمل الساعة والبرج المحيط بها.

ظل جرس الساعة العملاق يدق على رأس كل ساعة طوال 157 عاماً، وكانت المرة الأخيرة التي توقفت فيها دقات الساعة عام 2007. قبلها، توقفت بسبب أعمال تجديد كبيرة، خلال الفترة بين عام 1983 و1985.

ومن المقدر أن تصل كلفة ترميم برج إليزابيث بالكامل، إلى 61 مليون جنيه استرليني، ما يوازي 79.78 مليون دولار. وسيشمل إصلاحه وإعادة تزيينه بما يعيد الألوان إلى ما كانت عليه في التصميم الأصلي للبرج.

ما هي أهمية ساعة بيغ بن؟

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تعد ساعة بيغ بن أحد أشهر معالم المملكة المتحدة. بدأت عملها في 3 يونيو عام 1859 ميلادياً، وبيغ بن هو اسم الجرس الذي يدق على مدار الساعة. ويقع في الطرف الشمالي من قصر وستمنستر في لندن.

يعرف البرج الذي تقع فيه الساعة رسمياً باسم برج إليزابيث، وسمي بذلك أثناء الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث الثانية عام 2012، وكان يعرف قبل ذلك ببرج الساعة.

يعتبر البرج أكثر المباني تصويراً في بريطانيا، كما أنه أحد مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو.

خرافات حول الساعة الأشهر

هناك العديد من الخرافات حول الساعة الشهيرة. بعضها يقول إن الجرس لو رن 13 رنةً متواصلة، فإن الحياة تدب في تماثيل الأسود في ساحة ترافلغار لتدمير لندن!

هناك خرافة أخرى تقول إن الأسود ستدافع عن المدينة ضد الأعداء!

وبعيداً عن تلك الخرافات، توجد عدة غرف في برج إليزابيث، إحداها كانت عبارة عن زنزانة حبس لأعضاء البرلمان المخالفين لقوانين الجلسات.