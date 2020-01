هؤلاء هم أغنى 10 فنانين في العالم

متابعة بتجــــــــرد: شهرتهم واسعة، وناجحون في جذب أكبر عددٍ من الجمهور حول العالم. لكن هل تعرفون ثروات هؤلاء النجوم وما يكسبونه؟

نشرت مجلة فوربس الأميركية تقريراً حول أغنى 10 فنانين في العالم، لناحية حجم ثرواتهم. “روتانا.نت” ترصد هؤلاء الفنانين.

دكتور دري

في المرتبة الأولى، جاء المنتج والفنان الأميركي أندريه يونغ، المعروف بدكتور دري، بثروة قدرها 950 مليون دولار.

ولد دكتور دري في 18 فبراير عام 1965، في مدينة لوس أنجلوس. بدأ العمل كـ”DJ” في الحفلات، كما عمل في ملهى يعرف باسم Eve After Dark.

أصدر دري أول ألبوم منفرد له وهو The Chronic عام 1992، وحاز على أول جائزة عن أغنية Let Me Ride.

تايلور سويفت

في المركز الثاني بثروة بلغت 825 مليون دولار، جاءت الفنانة والممثلة الأميركية تايلور سويفت.

أطلقت سويفت أولى أغانيها المنفردة Tim McGraw، التي وصلت إلى المركز السادس في تقييم مجلة Billboard لموسيقى الريف.

عام 2008، كانت تايلور أكثر المغنين مبيعاً في الولايات المتحدة، بمبيعات تخطت الـ4 ملايين نسخة. وفي العام نفسه حصل ألبومها Fearless، وألبوم آخر يحمل اسمها، المركزين الثالث والسادس على التوالي بمبيعات قدرت بـ2.1 و1.5 مليوناً.

بيونسيه

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب بيونسيه، وتقدر أرباحها بـ685 مليون دولار. بيونسيه هي مغنية وراقصة وكاتبة أغاني، ومنتجة وممثلة ومصممة أزياء.

تلقت دروساً في رقص الباليه، وموسيقى الجاز وهي صغيرة. واكتشف مدرب الرقص موهبتها في الغناء، وأنها تستطيع الوصول إلى أعلى الطبقات بصوتها، فالتحقت بمسابقة للغناء في المدرسة.

بدأت تلفت انتباه الصحافة، لكنها في سن المراهقة، فشلت في الفوز في مسابقة برنامج “البحث عن النجوم”. وكان حينها أكبر برنامج مسابقات في التلفزيون الأميركي. لكنها استعادت ثقتها بنفسها بعد أن علمت أن جاستن تيمبرلاك وبريتني سبيرز تعرضا للفشل نفسه في البداية.

فرقة “U2”

جاءت فرقة U2 في المرتبة الرابعة، بأرباحٍ بلغت 675 مليون دولار. وهي فرقة روك إيرلندية، تتكون من 4 أعضاء رئيسيين.

بدأت الفرقة نشاطها عام 1976، ولا تزال مستمرة حتى الآن. وانطلقت نحو العالمية في الثمانينيات. حين حققت ألبوماتهم نجاحاً كبيراً، وضع الفرقة ضمن أكبر فرق الروك في العالم.

ديدي

وجاء في المرتبة الخامسة، شون جون كومز، الذي يعرف باسم ديدي. وهو منتج ومغني راب، ولد عام 1969، في هارلم في نيويورك.

وفي عام 1993، قام بتأسيس شركة Bad Boy Entertainment، وحققت ألبوماته نجاحاً كبيراً.

إلتون جون

حصل المغني إلتون جون، بأرباحٍ قدرها 565 مليون دولار، على المركز السادس. بدأ إلتون جون العزف على البيانو، وهو لا يزال في الرابعة من عمره، وفي سن الحادية عشر، فاز بمنحةٍ دراسيةٍ في الأكاديمية الملكية للموسيقى، وأصدر أول ألبوماته عام 1970.

جاي زي

في المرتبة السابعة حلّ المغني جاي زي، بثروة بلغت 560 مليون دولار. وهو مغني راب أميركي شهير، يعد واحداً من أنجح فناني الهيب هوب في الولايات المتحدة.

ولد في مدينة نيويورك، والتحق بالمدرسة في بروكلين. تأثر جاي كثيراً بالفنان جاز-أوه، حتى لقب جاي زي نسبةً له.

بول مكارتني

حصل المغني بول مكارتني على المرتبة الثامنة، بأرباح وصلت إلى 535 مليون دولار. بدأ مكارتني بكتابة الأغاني منذ كان عمره 16 عاماً. وكتب أكثر من 200 قصيدة غنائية، أشهرها قصيدة أغنية Yesterday لفرقة الـBeatles.

كاتي بيري

في المرتبة التاسعة، حلت المغنية كاتي بيري، بأرباح بلغت 530 مليون دولار. أصدرت كاتي أول ألبوم لها عام 2001، تحت عنوان Katy Hudson.

ظهرت كاتي بيري عام 2004 في مجلة Blender، ولقبت بأكثر فنانة واعدة. انتقلت بعدها إلى الشهرة الكبيرة عام 2007.

ليدي غاغا

جاءت ليدي غاغا في المرتبة الأخيرة، بأرباح بلغت 500 مليون دولار. عرفت غاغا من خلال موضوعات أغانيها الجريئة والمختلفة، التي تحدثت فيها عن الفن والسياسة والمشاكل الاجتماعية.

بدأ مشوارها الفني عام 2006، وفي الوقت نفسه، كانت تكتب الأغاني لبعض المغنين مثل بريتني سبيرز وأيكون.