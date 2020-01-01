متابعة بتجـــــــــرد: حقّقت المغنيّة الأميركية ماريا كاري نجاحاً جديداً بعدما أصبحت أول مغنية تتربّع عرش Billboard للأغاني على مدى أربعة عقود، 1990، 2000، 2010 و2020.
ويعود الفضل في ذلك إلى أغنية ماريا كاري (49 عاماً) الميلادية All I Want for Christmas Is You، وذلك وفق ما أعلنه موقع بيلبورد يوم أمس الثلاثاء.
وأطلقت ماريا كاري أغنيتها للمرّة الأولى في العام 1994، وذلك ضمن ألبومها الميلادي “Merry Christmas” وأعادت هذه السنة إطلاقها هذه السنة مع فيديو كليب جديد تزامناً 25 سنة على إطلاق النسخة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد احتفالها بربع قرن على أغنيتها الميلادية.. ماريا كاري تُحقّق إنجازاً تاريخياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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