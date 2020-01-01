نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 40 دقيقة مضت التعليقات على نيكول سابا تُشعل أجواء ليلة رأس السنة وتتألق في القاهرة – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نيكول سايا حفلاً غنائياً كبيراً في مناسبة حلول رأس السنة بفندق “كمبنسكي” في القاهرة مساء 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

نيكول استقبلت العام الجديد مع حشد كبير من محبّيها في مصر، حيث بيعت تذاكر الحفل بالكامل قبل أيام من موعده المحدّد.

وقدّمت “سابا” خلال السهرة باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة فأشعلت الأجواء وتفاعل معها الجمهور بشكل مميّز.

Advertisements

تألقت نيكول سابا في الحفل بفستان من اللونين الذهبي والفضي، مميز بتصميمه فبدت بكامل جمالها وأناقتها، وسرقت كل الأنظار نحوها.

على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا خلال الأيام المقبلة للإعلان عن مشاركتها في عمل درامي جديد تتكتم حتى اللحظة عن تفاصيله، كما ومن المقرر أن تطرح أغنية جديدة، ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.