ملكة جمال الكون لعام 2019: النساء أصبحن معرضات للخطر

متابعة بتجـــــــــــرد: حصدت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبيني تونزي Zozibini Tunzi لقب ملكة جمال الكون لعام 2019، في حفل أقيم في أتلانتا في الولايات المتحدة الأميركية، قدمه الأميركي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء.

زوزيبيني تونزي، البالغة من العمر 26 عاماً، تفوقت على 90 مشتركة جئن من جميع أنحاء العالم لانتزاع تاج ملكة جمال الكون للعام 2019.

ففي ختام أمسية تمحورت حول حق المرأة في تقرير مصيرها، استطاعت زوزيبيني تونزي صاحبة البشرة السمراء الإطاحة بملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال تصفيات المسابقة. وقد صفق الحضور لملكة جمال جنوب أفريقيا بحرارة بعد كلمتها التي أكدت فيها أنها ستبذل كل ما في وسعها لتشجيع الفتيات السوداوات على الوثوق بأنفسهن.

زوزيبيني حاصلة على بكالوريوس في العلاقات العامة والإدارة من جامعة كيب بينينسولا للتكنولوجيا. وفي العام 2018، استكملت الدراسات العليا في تكنولوجيا العلاقات العامة في جامعة كيب بينينسولا. وتخضع اليوم لفترة تدريب في مدرسة الدراسات العليا في قسم العلاقات العامة في أوجيلفي كيب تاون.

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وفي أول لقاء تلفزيوني حواري لها منذ تتويجها في برنامج ذا دايلي شو The Daily Show مع ​تريفور نوا​، أطلت ​زوزيبيني تونزي​ وتحدثت عن عدد من القضايا التي واجهتها حتى الآن.

وخلال حديثها عن رحلتها تحو اللقب، وصفت الملكة تجربة بعض مواطني جنوب إفريقيا الذين يتحدثون عن كيف كانوا يعتبرونها أقل درجة من ملكة جمال جنوب إفريقيا السابقة وأدلى بعضهم بتعليقات عنصرية حول بشرتها الداكنة.

وكشفت تونزي عن كمّ الرسائل الإلكترونية الحاقدة التي تلقتها وأسهبت في الحديث عن العنف الجندري في جنوب إفريقيا، وعن توقعات بعض الناس حول شعرها في حفل انتخاب ملكة جمال الكون. وحين سألها تريفور نوا لماذا لم تصففي شعرك بطريقة تجعله أملساً أو لماذا لم تضعي شعراً مستعاراً، أجابت تونزي :” لأن هذا هو شعري، وبعض الناس تساءلوا في البداية : هل هذه استراتيجية؟ أما أنا فأحب أن أستيقط وأكون نفسي”.

وتناقش المقدم والملكة حول نشر الوعي عن العنف الجندري وخصوصاً الموجه ضد المرأة في جنوب إفريقيا، وعلقت تونزي: “النساء يناضلن في كل أنحاء العالم ليشعرن بالأمان مجدداً في هذا العالم والنساء أصبحن معرضات للخطر في أيامنا هذه”.