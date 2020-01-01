صحيفة تكشف حقيقة استخدام كايت ميدلتون للشعر المستعار.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: تلاحظ الكثير من متابعات أخبار دوقة كامبريدج كايت ميدلتون أن الأخيرة تتمتع دائماً بشعر مرتب وأنيق أياً تكن التسريحة التي تعتمدها.

وفي هذا الصدد كشف موقع Irish Independant أن السر الذي يكمن خلف تميز تسريحات زوجة الأمير وليام هو استخدامها الخصلات المستعارة.

وأشار تقرير نشرته مؤخراً إلى أن كايت، 37 عاماً، تلجأ إلى هذه الحيلة من أجل زيادة كثافة شعرها.

ولتبرير ذلك عرض التقرير صورة لها وذكر أن آثار المادة اللاصقة تظهر للعيان. كما نبّه إلى الفارق في اللون بين تلك الخصلات بين شعرها الحقيقي.

وأشار موقع النسخة الفرنسية لمجلة GALA إلى أن الدوقة لم تؤكد هذا يوماً مع الإشارة إلى عدم استبعاد لجوئها إلى هذا الخيار.