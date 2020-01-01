مادونا تحدث ضجة باطلالة غريبة.. شاهدوها

متابعة بتجــــــــرد: التقط عدسات مصوري الباباراتزي صوراً للنجمة العالمية مادونا، برفقة أطفالها بالتبني وحبيبها الجديد مالك ويليمز، الذي يصغرها في العمر بحوالي 36 عامًا.

وظهرت مادونا في إطلالة مفاجئة لجمهورها، وهي ترتدي الحجاب في مطار جون كيندي في ولاية نيويورك، حيث كانت في طريقها إلى لندن بعد أيام من إلغائها لحفلها الغنائي في ميامي دون الإعلان عن السبب.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، طالب المخرج البريطاني جاي ريتشي طليق مادونا، القضاء بالتدخل لإصدار أمر في قضية حضانته لابنه روكو من زوجته السابقة، رغم تسوية الخلافات بينهما في 2016 والاتفاق على استقرار “روكو” في لندن مع والده.

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وقالت الصحيفة إن جاي ريتشي تقدم بطلب للمحكمة الاثنين الموافق 23 كانون الأول (ديسمبر) أي قبل يوم من الاحتفال بعيد الكريسماس، مشيرة إلى أن الخلاف بين مادونا وزوجها السابق كان بسبب المكان الذي ستقضي فيه المغنية الأميركية عيد الكريسماس مع أبنائها، وهو ما يتسبب في عدم تواجد جاي ريتشي مع نجله روكو.

ولفتت ديلي ميل إلى أن الخلافات بين مادونا وجاي بسبب أعياد الكريسماس تجددت من جديد، لافتة إلى أنه خلال عام 2015 أمر القاضي “روكو” بعودته إلى ولاية نيويورك لقضاء الكريسماس مع والدته، لكن محامي والده أكد أنه لا يرغب في الاحتفال بعيد الكريسماس مع مادونا.