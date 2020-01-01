هذا ما قالته هند صبري عن زيارتها للاجئي الروهينغا – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: علقت الفنانة التونسية هند صبري، على زيارتها الأخيرة لمعسكر اللاجئين من مسلمي الروهينغا في بنجلاديش خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ضمن جهودها كسفيرة لبرنامج الغذاء العالمي لمكافحة الجوع.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “نحن نأخذ الكثير من الأشياء في حياتنا كأمر مسلم به منزل مريح ، مطبخ مليء بالطعام، التعليم والجنسية. ليس لدى الأشخاص الذين قابلتهم أي شيء”.

وتابعت: “لم لا نجعلها سنة جديدة سعيدة على العديد من الناس من حولنا أو من بعيد”.

من ناحية أخرى، نجحت شركة سينرجي في الجمع بين النجمين هند صبري وأحمد عز بمسلسل واحد، وهي خطوة تبشر بعودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية.

المسلسل لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، ويكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء.