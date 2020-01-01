تامر حسني مفاجأة “برج خليفة” في ليلة رأس السنة و”تيك توك” يختاره يناءً على طلب الملايين

متابعة بتجـــــــــرد: في سابقة أولى من نوعها، أطلّ النجم المصري تامر حسني على الجمهور من خلال “برج خليفة” في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، معلناً عن مفاجأة سارة لمحبّيه حول العالم.

وأطلق تامر حسني في مقطع مصوّر تم عرضه عبر “برج خليفة” مع حلول عام 2020، تحدياً استثنائياً لجمهوره بالتعاون مع موقع “تيك توك” الشهير. التحدّي يعتبر الأوّل عبر التطبيق العالمي، ويحمل شعار “أمنية 2020″، يشارك فيه المنتسبون إلى “تيك توك” من خلال نشر فيديوهات لهم يكشفون من خلالها عن أمنيتين، إحداهما “أمينة عامة” والأخرى “أمنية خاصة”، على أن تختار إدارة الموقع عشوائياً خمس أمنيات لتحقيقها خلال العام 2020.

ويعتبر هذا التعاون الأوّل لإدارة موقع “تيك توك” مع تامر حسني، حيث جاء اختيار نجم الجيل ليكون واجهة عربية وعالمية راقية للتطبيق بناءً على رغبة الملايين من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

وأعرب تامر حسني عن سعادته بهذا التعاون مع “تيك توك” خاصةً أن اختياره جاء من قبل الجمهو، فقال: “سعيد باختياري من قبل الجمهور الدولي المشارك في تيك توك، فهي منصة محبوبة من الملايين لما تقدمه من فيديوهات مرحة”.

وتابع تامر: “وآمل في تقديم فيديوهات ملهمة وإيجابية. كما أنني متحمس لبدء العام الجديد بأول تحدي عالمي لي من خلال بث روح الطموح والحلم مع بداية عام جديد بنيّة تمني السلام النجاح والتقدم والإزدهار لكل العالم بأمنيتين الأولى شخصية والثانية عامة”.

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وكشف نجم الجيل عن أمنياته لهذا العام فقال: “بالنسبة لأمنياتي أنا هبدأ بالأمنية العامة.. الأمنية العامة إنى إن شاء الله ماشوفش حروب تاني والسلام يعم في العالم كله، والأمنية الخاصة هقسمها لاتنين، الأولى إني أشوف ولادي الخمسة ناجحين ومحققين أحلامهم، وأنا بقول خمسة ليه، أنا عندي 3 أطفال بس بعتبر أمي ومراتي حبيبتي من ضمن ولادي، ربنا يكرمهم ويحققوا كل اللي بيحلموا بيه، أما بقى الأمنية الشخصية بالنسبالي أنا بحلم إن أنا أعمل فيلم ياخد أوسكار، الطموح مش عيب، مستنيكو على هاشتاج 2020 Make A wish وهاشتاج تامر حسني كل سنة وانتوا طيبين”.

تعاون “تيك توك” مع النجم تامر حسني تم الإعلان عنه من خلال بيان رسمي للموقع جاء فيه التالي:

“مع بداية ٢٠٢٠ فتحت إدارة “تيك توك” العالميه الباب على فصل جديد في مشوارها العربي للعالم عنوانه التغير شكلاً ومضموناً مع الإعلان اليوم عن تعاونها مع النجم تامر حسني بناءً على رغبة الملايين من مستخدمي “تيك توك” في الشرق الأوسط ممن أكدوا بأن النجم تامر حسني هو الفنان الأكثر شهرة وشعبية لدى جمهور الوطن العربي والجماهير الأجنبية على حد سواء، وعلى اعتبار “تيك توك” وجهة إبداعية تتيح للمستخدمين اكتشاف فيديوهات قصيرة وممتعة وحقيقية ومفيدة عبر الهاتف المحمول.

في الفترة الأخيرة تزايد الطلب بشكل كبير من المستخدمين ليكون النجم تامر حسني واجهه عربيه عالميه راقيه و ان يكون صاحب أول تحدي عربي عالمي على “تيك توك” لثقتهم في شهرته وأفكاره البنّاءة وأيضاً لمتابعة حياته ومشواره الملهم والمحفز. ونشر النجم أول فيديو على حسابه في “تيك توك” متمنيًا لقاعدة محبينه الضخمة والمتزايدة دوام النجاح ، كجزء من تحدي #أمنية2020. وشجّع المستخدمين على التعليق على هذا الفيديو بأمنياتهم الخاصه والعامه لعام 2020، واعدًا بتحقيق أمنيات 5 معجبين في جميع أنحاء العالم من خلال حدث و هو الأول من نوعه، وهو عرض التحدي مباشر على برج خليفة بدولة الإمارات”

تجدر الإشارة إلى أن برج خليفة الذي أطلّ من خلاله تامر حسني في دبي يُعد من أبرز المعالم السياحية في العالم، ويزداد توجيه الأنظار صوبه في احتفالات رأس السنة كل عام، لما يتميز به من أجواء رائعة وعروض ألعاب نارية مبهرة تظل مثار إعجاب وحديث الملايين حول العالم طوال الأيام الموالية.