شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد عصام يقدم شو يُضاهى العروض العالمية بحفل رأس السنة بالواتر واى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم نجم الفايرووركس أحمد عصام العرض الأضخم فى مصر، وذلك حفل رأس السنة الذي أقيم فى الواتر واى بالتجمع الخامس، حيث أبهر عصام الجمهور بعمل شو يضاهى العروض العالمية، باستخدام أحدث التقنيات والأفكار التى يتم طرحها فى مصر من قبل، ليستكمل النجاح الكبير الذى حققه فى حفل رأس السنة 2019 والذي شهد حضور أكثر من 300000 متفرج.

وكان النجم تامر حسنى قد روج للحفل قبل يومين، حيث كتب على حساباته بالسوشيال ميديا:"أحمد عصام بكرة هيقدم احتفال عالمى الأول من نوعه في مصر بالألعاب النارية الحديثة مع دخول السنة الجديدة، عقبال ما الدولة تعمل الاحتفال دا عند الهرم، والعالم كله يشوفه من خلال أفكار أحمد عصام بالتوفيق يا صاحبي".

ويعد أحمد عصام نجم الفايرووركس الأول فى مصر حيث قدم عروض الألعاب النارية فى حفلات كبار النجوم مثل عمرو دياب وتامر حسنى ومحمد حماقى وغيرهم من نجوم الغناء، إضافة إلى مشاركته مؤخراً فى حفلات موسم الرياض، والتى أحياها العديد من نجوم الوطن العربى، كما أبهر العالم ومشجعى كرة القدم بعروض حفل نهائى كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة بمصر.

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