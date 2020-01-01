شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نيكول سابا تتألق فى حفلة رأس السنة بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائياً، ضمن احتفالات رأس السنة داخل فندق كمبنسكى بالتجمع الخامس، حيث حضر الحفل عدد كبير من الجمهور نظرا لشعبية نيكول سابا في مصر، وقدمت نيكول العديد من أغانيها ومنها البلدي يكسب، يا شاغلني ، مش وقت الكلام، طبعي كدة ، وغيرها من الأغاني .

علي جانب آخر، تستعد نيكول لاطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحي حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية.

وكان الحفل الأول لنيكول بعد اندلاع الأحداث فى لبنان، فى أحد النوادى بمنطقة مدينة نصر الشهر الماضى، وحرصت نيكول خلال الحفل أن ترفع علم بلادها لبنان، دعما للثورة اللبنانية، ونشرت بعدها على حسابها بموقع "انستجرام" صورتها بالعلم ومقطع فيديو من الحفل، وعلقت: "أحلى وأكبر تحية لثورة بلدي لبنان من أم الدنيا مصر، بنحبك يا لبنان".

يشار إلى أن ليلة رأس السنة تشهد نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.

ومن أبرز نجوم حفلات الليلة بالقاهرة محمد حماقى، حكيم، هيفاء وهبى، رامى صبرى، محمود الليثى، أحمد شيبة، محمد فؤاد، هشام عباس، وائل جسار، وموسى ومنة عطية ونعوم وسمر الحسينى وفى أبو ظبى أحيا تامر حسنى ونانسى عجرم حفلاً هناك اضافة إلى شرم الشيخ والغردقة.



تألق-نيكول



تألق-نيكول-سابا-بحفل-راس-السنة



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رقص-نيكول-سابا



غناء-نيكول-سابا-مع-الجمهور



نيكول



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نيكول-فى-حفل-راس-السنة