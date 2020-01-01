شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المشاهد الأخيرة لـ محمد امام بـ"لص بغداد" قبل عرضه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك القائمون على فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام، على الأنتهاء من التجهيزات الأخيرة ومونتاج الفيلم، استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائى خلال شهر يناير، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

وحصل ”الخليج 365” على صور المشاهد الأخيرة، والتى صورت داخل أحد المعابد فى منطقة مصر القديمة، والتى جمعت كل من النجوم محمد إمام، وأمينة خليل، وأحمد العوضى، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توته ، وأستغرق تصوير تلك المشاهد ما يقرب من 24 ساعة كاملة .





وتستعد الشركة المنتجة لطرح البرومو الرسمى للفيلم خلال الأيام المقبلة، كما طرحت من قبل البوسترات الدعائية لأبطال الفيلم وتصدرها بطل العمل محمد إمام، وبعدها تم الكشف عن بوستر كل نجم بالفيلم، ومن المقرر أن تبدأ قاعات السينما فى عرض البرومو الرسمى للفيلم بداءا من يوم الأربعاء المقبل تمهيدا لعرضه للجمهور .

كانت أخر أعمال النجم محمد إمام مسلسل "هوجان" عرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلم.

Advertisements