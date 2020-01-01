شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج وآلا كوشنير يتألقان فى حفل رأس السنة 2020 بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب مصطفى حجاج حفل رأس السنة لعام 2020 برفقة الراقصة الاستعراضية آلا كوشنير بأحد فنادق مصر الجديدة، وسط حضور الجمهور، الذين يحتفلون برأس السنة، وتفاعل الحضور باغنيات مصطفى حجاج، خصة أغنية "يا بتاع النعناع"، والتى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحها، وكانت سبب فى شهرته الغنائية.

وبدأ "حجاج" الحفل بأغنية "يا منعنع"، ثم مجموعة متنوعة من أغانيه الأخيرة التي حققت نجاحا كبيرا وهى خطوة، هتزهزه، آة يا حنان، مبنحلهاش وثم اشعل الحفل بـ أغنية أنا ابن مصر الذى تفاعل معها الجمهور".

وتألقت الراقصة الاستعراضية، "ألا كوشنير" بمجموعه كبيرة من الرقصات الشرقية ، حيث قدمت رقصات على أنغام "حلاوة روح"، واه لو لعبت يا زهر وغيرها من الأغانى وسط حضور كبير.

كان مصطفى حجاج قد طرح مؤخرًا أغنية "يا مصطفى يا مصطفى"، وهى سابع أغنية من ألبوم "هتزهزه"، وهي السياسة الجديدة التى يتبعها منتجه هاني محروس فى طرح ألبوم مصطفى حجاج "هتزهزه" عن طريق طرح أغنية جديدة كل أسبوع، وأكد هاني محروس أن هذه السياسة الجديدة هي الطريقة الأفضل لنشر أغاني الألبوم بشكل عادل دون أن تُظلم أغاني عن غيرها فى نفس الألبوم.

ألبوم "هتزهزه" استغرق مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح كل أسبوع أغنية منه والبداية كانت من خلال أغنية "آه يا حنان"، وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي وياسر نور.

يشار إلى أن ليلة رأس السنة تشهد نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.

ومن أبرز نجوم حفلات الليلة بالقاهرة محمد حماقى، حكيم، هيفاء وهبى، رامى صبرى، محمود الليثى، أحمد شيبة، محمد فؤاد، هشام عباس، وائل جسار، وموسى ومنة عطية ونعوم وسمر الحسينى وفى أبو ظبى أحيا تامر حسنى ونانسى عجرم حفلاً هناك اضافة إلى شرم الشيخ والغردقة.



الا كوشنير ترقص فى حفل راس السنة



الا كوشنير فى حفل راس السنة



الا كوشنير



الجمهور يتفاعل مع رقص الا كوشنير



الراقصة الا كوشنير



المطرب مصطفى حجاج فى حفل راس السنة



المطرب مصطفى حجاج

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جانب من حضور الحفل



جانب من حفل مصطفى حجاج والا كوشنير



جميلات حفل مصطفى حجاج والا كوشنير



حضور كبير فى حفل مصطفى حجاج والا كوشنير



حفل مصطفى حجاج والا كوشنير



رشاقة الا كوشنير



رقص ألا كوشنير فى حفل راس السنة



مصطفى حجاج فى حفل راس السنة



مصطفى حجاج من الحفل



مصطفى حجاج من حفل راس السنة



مصطفى حجاج يتالق فى حفل راس السنة



مصطفى حجاج يتفاعل مع الجمهور



مصطفى حجاج يغنى فى حفل راس السنة