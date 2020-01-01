شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة قديمة لهما.. نشوى مصطفى لـ"دنيا سمير غانم": كل سنة وأنتى طيبة يا كتكوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الفنانة نشوى مصطفى، العام الميلادى الجديد 2020، بتقديم تهنئة خاصة للفنانة دنيا سمير غانم، حيث نشرت صورة قديمة تجمعهما وكانتا فى سن أصغر، وقالت نشوى مصطفى فى تعليقها على الصورة "كل سنة وأنتى طيبة يا كتكوتة عقبال 100 سنة صحة وسعادة ونجاح وإبداع وتألق".

وتجدر الإشارة إلى أن احتفالات النجوم بالعام الجديد 2020، قد تنوعت خلال الساعات الماضية، فمن جانبه، استقبل الفنان صلاح عبد الله، بروح كوميدية كعادته، معبرًا عن أمنيته التى يتمنى أن يحققها له أصدقائه مع نهاية عام 2019 وبداية العام الجديد 2020، ونشر الفنان الكوميدى مقطع فيديو يضم لقطات جمعته مع عدد كبير من النجوم فى نهاية العام 2018، خلال حفل زفاف ابنته شروق، حيث غنا له النجوم اللذين حضروا حفل الزفاف، "يا صلاح يا صلاح يا صلاح".



نشوى مصطفى تهنئ دنيا سمير غانم بالعام الجديد

أما عن أمنيته مع بداية العام الجديد 2020، فطالب الفنان صلاح عبد الله، أن يغنوا له نفس الأغنية مجددًا، معبرًا عن ذلك بطريقة كوميدية، حيث قال فى تعليقه على الفيديو: "‏يا ريت يا حبايبى فى آخر 19 تغنوا.. ويا حبايبى اللى غنولى فى آخر 18.. ‏يا صلاح يا صلاح يا صلاح يا صلاح.. واعتبروها حتى لمحمد صلاح.. صاصا يتمنى.. لأنها كانت من أجمل وأروع اللحظات فى حياتى كلها".

ويشار إلى أن الفنان صلاح عبد الله، كان قد احتفل فى نهاية شهر نوفمبر 2018، بزفاف ابنته شروق، على رجل الأعمال عمرو فتحى أباظة، داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من الفنانين منهم الفن تامر حسنى، أحمد السقا، خالد زكى، أحمد آدم، رامى عادل إمام، محمد عادل إمام، فتحى عبد الوهاب، فيفى عبده، أحمد فهمى، هنا الزاهد، لقاء سويدان، سهر الصايغ، وهبة مجدى ونجوم مسرح مصر على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد أنور وبسيط.

فيما، استقبلت الفنانة اللبنانية مايا نصرى، العام الجديد 2020، بأمنية وإطلالة جديدة حيث قصت مايا شعرها لتتغير ملامحها بشكل كبير مع شعرها القصير للغاية، حيث اعتاد الجمهور على إطلالتها بشعرها الطويل، وفى التعليقات طالب بعض متابعيها بعدم قص شعرها مرة أخرى.



نشوى مصطفى ودنيا سمير غانم

نشرت مايا نصرى، صورتها بالنيولوك الجديد، فيما تمنت الفنانة اللبنانية أن يكون العام الجديد أكثر سعادة، وقالت فى تعليقها على الصورة "قد يكون كل السعادة والبركات"، يأتى هذا فيما تحتفل عواصم العالم بحلول العام الميلادى الجديد 2020، حيث يحتفل كل شعب بطريقته الخاصة، فى أجواء البهجة والسعادة، بعدما تزينت المدن لاستقبال هذا الحدث مثلما هو الحال فى سيدنى وسول وجاكرتا وباريس ومختلف أنحاء العالم.

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بينما، احتفلت الفنانة الشابة ولاء الشريف، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2020، مع خطيبها ماجد الشرقاوى، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وقالت فى تعليقها عليها: "سنة عدت فيها أول خطوة لحياتنا مع بعض.. ربنا يكمل اللى جاى على خير ويباركلنا فى حياتنا ويحققلنا أحلامنا سوا ويبعد عنا كل شر والعمر كله مع بعض حبيبى".

كما احتفل النجم محمد الشرنوبى، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2020، مع خطيبته راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، ونشر الشرنوبى، صور جديدة تجمعه مع خطيبته، متغزلًا فيها بتعلق على الصور، حيث قال "عام جديد مع سيدة جميلة وخاتم الخطوبة".

النجم الشاب محمد الشرنوبى، كان قد احتفل، منتصف ديسمبر الجارى، بخطوبته على راندا رياض، فى جو عائلى بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء، وذلك بمنزل العروس، وقامت العائلتان بقراءة الفاتحة، وحينها، حرص الشرنوبى، على كتابة رسالة حب لخطيبته فى تعليق على صورهما بموقع انستجرام، وقال – آنذاك - "مبروك علينا يا حبيبتى، ربنا يقدرنى واسعدك واعرف اخليكى على طول مبسوطة، ربنا يخليكى ليا".

أما الفنانة بسمة بوسيل، فقد ودعت العام 2019، بالتقاط آخر صورة لها فى العام المنصرم، خلال تواجدها فى أبوظبى، وشاركت بسمة صورتها مع الجمهور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها "أبوظبى.. أخر صورة من 2019".

كذلك، الفنان أشرف زكى، وزوجته الفنانة روجينا، وبناتهما، قد استقبلوا العام الميلادى الجديد 2020، بأداء العمرة، ونشرت روجينا صورهم من داخل الحرم المكى عبر حسابها على إنستجرام، وقالت فى تعليقها على الصور: "اللهم لك الحمد.. يا رب دايما تكتب لنا استقبال سنة جديدة فى حرمك وحرم نبيك صل الله عليه وسلم".