صور| أسرة أشرف زكي تحتفل باستقبال العام الجديد من الحرم المكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا مع زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وابنتيهما في الحرم المكي، حيث فضلت الأسرة استقبال العام الجديد من الأراضي المقدسة.

وكتبت روجينا في تعليقها: "اللهم لك الحمد، يا رب دايما تكتب لنا استقبال سنة جديدة فى حرمك وحرم نبيك، صلى الله عليه وسلم".

يشار إلى أن روجينا تشارك الفنان محمد رمضان في مسلسله الجديد "البرنس"، والمقرر عرضه في رمضان 2020.