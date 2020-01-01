محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو بصحبة مجموعة من صديقاتها وأبنائهن. وظهرت علا وصديقتها في الفيديو بشكل كوميدي، وهن يرقصن على نغمات أغنية "Jingle Bells". وعلقت علا، على الفيديو قائلة: "أنا وصحابي والعيال بنودع 2019 كدة.. Saying goodbye to 2019 in style! ".

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كانت هذه تفاصيل خبر بفيديو كوميدي.. هكذا ودعت علا رشدي 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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