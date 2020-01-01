تشابك علاقات وزواج.. هذا ما حدث في الحلقة الثالثة لـ"الأنسة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل "الآنسة فرح" والذي تعرضه قنوات MBC، باستيقاظ ديدا "رانيا يوسف" لتجد ماجد "تامر فرج" نائما بجانبها وتتذكر أنهما لا يزالا متزوجين، وتراهما الجدة جوجو "عارفة عبد الرسول".

على جانب آخر، تستعد فرح "أسماء أبو اليزيد" لكتب كتابها على شادي "أحمد مجدي"، وتتحدث مع خطبيها طارق "محمد الكيلاني" وتخبره أنهما يمكنهما الزواج بعد شهور العدة.

بعدها، يكتشف شادي "أحمد مجدي" أن طارق "محمد الكيلاني" هو خطيب فرح "أسماء أبو اليزيد"، كما يكتشف طارق أن نادين "هبة عبد العزيز" زوجة شادي وتحدث بينهما مواجهة، لأنه يعرف بعلاقتها بالقتيل زين (أحمد خالد صالح).

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تكتشف فرح (أسماء أبو اليزيد) أن لشادي (أحمد مجدي) تاريخ مع الفتيات في الماضي، كما ترى طارق مع نادين وتشك فيهما.

ترى نادين، فرح وهي تفتش في غرفتها وتتحدث معها، وفي النهاية يقرر فرح وطارق الزواج بعد شهور العدة.

مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، مقتبسا من Jane the Virgin.

مسلسل Jane the Virgin كان قد ترشح لجائزة جولدن جلوب كأفضل مسلسل أمريكي، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأمريكية.