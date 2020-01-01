"عُمرة وسميرة سعيد مع ابنها".. 20 صورة ترصد استقبال نجمات الفن العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرصت عدد من نجمات الفن عبر حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، على نشر صور لهم يهنئن بها جمهورهن بالعام الجديد ويحتفلن معهن به.

ونرصد لكم في هذا الألبوم، 20 صورة ترصد احتفال نجمات الفن.