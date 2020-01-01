محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
حرصت عدد من نجمات الفن عبر حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، على نشر صور لهم يهنئن بها جمهورهن بالعام الجديد ويحتفلن معهن به.
ونرصد لكم في هذا الألبوم، 20 صورة ترصد احتفال نجمات الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر "عُمرة وسميرة سعيد مع ابنها".. 20 صورة ترصد استقبال نجمات الفن العام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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