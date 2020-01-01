شكرا لقرائتكم خبر عن العام الجديد 2020.. إليسا تحتفل بليلة رأس السنة مع شقيقتها فى لندن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2020 فى العاصمة البريطانية لندن، حيث شاركت أختها نورما الاحتفالات، ونشرت المطربة اللبنانية صورها مع أختها وهما ترتديان قناع بأرقام العام الجديد 2020، وعلقت ملكة الإحساس على الصور "عام جديد سعيد.. مع أختى".

ويشار إلى أن المطربة اللبنانية إليسا، خاضت تجربة صحفية بالتعاون مع جريدة النهار اللبنانية، وذلك فى عدد خاص للجريدة، حيث تولت ملكة الإحساس رئاسة تحرير عدد خاص من جريدة النهار اللبنانية، ويشمل هذا العدد مجموعة من القصص الملهمة والتجارب فى حياة إليسا، حسبما ذكر الصحفى جورج موسى من جريدة النهار، قبل يومين.



إليسا تحتفل بالعام الجديد 2020

وتطلق جريدة النهاربالتعاون مع ملكة الاحساس إليسا عددها الخاص برئاسة تحريرالنجمة التى شكلت خلال مسيرتها الفنية أيقونة ملهمة لجيل كامل من الشباب وسخرت تجاربها الشخصية والإنسانية خدمة للمجتمع، فكانت النجمة الأكثر تأثيرًا وتغييرًا لعدد من القضايا لعل أبرزها وضع تجربة مرضها أمام العامة لتكسر حاجز الصمت والخوف، وذلك وفقًا لما نقلته الصحف اللبنانية.

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نشرت إليسا، الأحد الماضى،، مقطع فيديو خلال زيارتها لمقر جريدة النهار اللبنانية، والتى تسلمت خلالها أوراق العدد الخاص برئاسة تحريرها، حيث تستعد النجمة اللبنانية لإطلاق عدد إنسانى بالتعاون مع جريدة النهار، وتعيش إليسا مع جريدة النهار تجربة إنسانية واجتماعية تفاعلية فى هذا العدد، وفى تعليقها فى الفيديو، قالت إليسا "تجربة فريدة وعدد خاص أطلقه قريبًا مع النهار، والأمانة وصلت".



إليسا تستقبل العام الجديد مع أختها

وسبق أن علقت إليسا على الفيديو الذى نشرته عبر تويتر: "مشروع إنسانى إعلامى ووطنى بعدد استثنائى مع صحيفة النهار.. قريبًا"، وكانت أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، مطلع شهر ديسمبر الجارى، عن تعاونها مع جريدة النهار اللبنانية، فى عدد خاص للجريدة الفترة المقبلة، وكتبت على صفحتها الشخصية عبر "إنستجرام": "كل واحد عنده قصة وناطرين نقرأ عنها بعدد خاص من النهار، ابعتو قصصكن لنتشارك سوا ونكون كلنا عم نشارك بالعدد ونعيد الأمل من خلال تجارب بعض".



إليسا وأختها نورما تحتفلان بليلة رأس السنة