شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هيفاء وهبى وانستازيا يشعلان حفل رأس السنة بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حفلها الغنائى، والذي أقيم منذ قليل فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، ضمن حفلات رأس السنة وسط حضور جماهيرى كبير، وأطلت هيفاء خلال الحفل مرتدية فستان أخضر مثير مع لون شعر أشقر، وغنت العديد من الأغاني المعروفة الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الجمهور وقامت رقصت عليها كذلك واستمرت لمدة ساعة من الغناء.

وأحيت الراقصة الروسية انستازيا الفقرة الأولى من الحفل بمجموعة من الرقصات التى افتتحت بها أجواء رأس السنة فى الفندق، حيث أصبحت الروسية من الراقصات المطلوبات بقوة فى حفلات الفنادق وتشارك بـ 3 حفلات فى ليلة رأس السنة هذا العام.

وفى سياق آخر تنتظر هيفاء وهبى طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" فى دور العرض السينمائية خلال موسم اجازة منتصف العام الدراسى، حيث انتهت من تصويره الأسبوع الماضى فى القاهرة بعد العودة من جورجيا حيث صورت أسبوع كامل هناك، وكشفت عن البرومو الأول للفيلم والذى تضمن العديد من مشاهد المطاردات والأكشن والتفجيرات

وتشهد ليلة رأس السنة نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.

ومن أبرز نجوم حفلات الليلة بالقاهرة محمد حماقى، حكيم، هيفاء وهبى، رامى صبرى، محمود الليثى، أحمد شيبة، محمد فؤاد، هشام عباس، وائل جسار، وموسى ومنة عطية ونعوم وسمر الحسينى وفى أبو ظبى أحيا تامر حسنى ونانسى عجرم حفلاً هناك اضافة إلى شرم الشيخ والغردقة



بوس الواو لهيفاء



حضور حفل هيفاء



رقص هيفاء على المسرح



رقص هيفاء وهبى



رقص هيفاء



رقص ودلع هيفاء



صور تذكارية مع هيفاء



صور هيفاء مع جمهور راس السنة



غناء هيفاء وهبى



غناء هيفاء

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مداعبة هيفاء لجمهورها فى حفل راس السنة



موسيقى هيفاء



هيفاء باللون الفسفورى



هيفاء تحتفل جمهورها



هيفاء تغنى اغانى البومها



هيفاء تغنى أغنية رجب



هيفاء تغنى وسط حضور حفلها



هيفاء تغنى



هيفاء تلبى نداء معجبيها بالسيلفى



هيفاء تندمج بحفلها



هيفاء مع جمهورها



هيفاء وسط جمهورها



هيفاء وهبى (2)



هيفاء وهبى بلشعر الاصفر



هيفاء وهبى فى حفل راس السنة



هيفاء وهبى