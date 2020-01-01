شكرا لقرائتكم خبر عن مايا نصرى تستقبل 2020 بـ"نيولوك" وأمنية فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الفنانة اللبنانية مايا نصرى، العام الجديد 2020، بأمنية وإطلالة جديدة حيث قصت مايا شعرها لتتغير ملامحها بشكل كبير مع شعرها القصير للغاية، حيث اعتاد الجمهور على إطلالتها بشعرها الطويل، وفى التعليقات طالب بعض متابعيها بعدم قص شعرها مرة أخرى.

نشرت مايا نصرى، صورتها بالنيولوك الجديد، فيما تمنت الفنانة اللبنانية أن يكون العام الجديد أكثر سعادة، وقالت فى تعليقها على الصورة "قد يكون كل السعادة والبركات"، يأتى هذا فيما تحتفل عواصم العالم بحلول العام الميلادى الجديد 2020، حيث يحتفل كل شعب بطريقته الخاصة، فى أجواء البهجة والسعادة، بعدما تزينت المدن لاستقبال هذا الحدث مثلما هو الحال فى سيدنى وسول وجاكرتا وباريس ومختلف أنحاء العالم.



مايا نصرى تستقبل 2020 بقصة شعر جديدة

وتجدر الإشارة إلى أن احتفالات النجوم بالعام الجديد 2020، قد تنوعت خلال الساعات الماضية، فمن جانبها، احتفلت الفنانة الشابة ولاء الشريف، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2020، مع خطيبها ماجد الشرقاوى، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وقالت فى تعليقها عليها: "سنة عدت فيها أول خطوة لحياتنا مع بعض.. ربنا يكمل اللى جاى على خير ويباركلنا فى حياتنا ويحققلنا أحلامنا سوا ويبعد عنا كل شر والعمر كله مع بعض حبيبى".

كما احتفل النجم محمد الشرنوبى، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2020، مع خطيبته راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، ونشر الشرنوبى، صور جديدة تجمعه مع خطيبته، متغزلًا فيها بتعلق على الصور، حيث قال "عام جديد مع سيدة جميلة وخاتم الخطوبة".

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الفنانة اللبنانية مايا نصرى

النجم الشاب محمد الشرنوبى، كان قد احتفل، منتصف ديسمبر الجارى، بخطوبته على راندا رياض، فى جو عائلى بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء، وذلك بمنزل العروس، وقامت العائلتان بقراءة الفاتحة، وحينها، حرص الشرنوبى، على كتابة رسالة حب لخطيبته فى تعليق على صورهما بموقع انستجرام، وقال – آنذاك - "مبروك علينا يا حبيبتى، ربنا يقدرنى واسعدك واعرف اخليكى على طول مبسوطة، ربنا يخليكى ليا".

بينما، ودعت الفنانة بسمة بوسيل، العام 2019، بالتقاط آخر صورة لها فى العام المنصرم، خلال تواجدها فى أبوظبى، وشاركت بسمة صورتها مع الجمهور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها "أبوظبى.. أخر صورة من 2019".

أما الفنان أشرف زكى، وزوجته الفنانة روجينا، وبناتهما، فقد استقبلوا العام الميلادى الجديد 2020، بأداء العمرة، ونشرت روجينا صورهم من داخل الحرم المكى عبر حسابها على إنستجرام، وقالت فى تعليقها على الصور: "اللهم لك الحمد.. يا رب دايما تكتب لنا استقبال سنة جديدة فى حرمك وحرم نبيك صل الله عليه وسلم".