شكرا لقرائتكم خبر عن "أدفع عمرى و أسند على حضرتك".. ابن الساحر يحتفل بصورة والده الراحل بداية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يفوت أى فرصة إلا بالتعبير عن حبه لوالده النجم الراحل محمود عبد العزيز، دائما ما يعتبر فى بوستات حزينة عن فراقه والحنين إليه، فلا شك أن عند وفاة الأب يشعر الإنسان بعدم وجود سنده له فى الحياة، وفى بوست عبر من خلاله نجل الساحر المنتج محمد محمود عبد العزيز، احتفى من خلالها بالعام الحالى 2020، قائلاً:"أول صور ٢٠٢٠،عادة ربنا ما يقطعها، كل سنة وحضرتك طيب وفى مكان أحسن من هنا.. وأدفع عمرى كله وأرجع للحظة دى وأسند على حضرتك برضه، وأقسم بالله العظيم أنا لسه ساند على حضرتك يا أحن وأغلى وأطيب أب فى الدنيا.. ادعيلى عند حضرتك يا حاج.. اسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".





لم تكن المرة الأولى التى يعبر فيها نجل الساحر عن حبه لوالده وتعلقه به، حيث ينشر عادة عديد الصور التى توضح تلك العلاقة القوية، حيث كشف مؤخرا عن صورة جديدة للساحر محمود عبد العزيز حيث شاركها مع جمهوره وعلق قائلاً :"الصورة دى اتشافت كتير بس عمرها ما اتشافت كاملة، النها رده لقيت الصورة الكاملة اللى فيها العائلة كاملة "أبويا و أمى و أنا و ده طبعا قبل وصول أخى العزيز كريم ..اسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا".





وترجع الصورة إلى مجلة الكواكب ، وجاءت تحت عنوان "صورة الأسبوع" حيث أوضح التقرير أن الساحر لم تأخذه النجومية من أبوته، كما أن شهرته لم تمنعه أن يعيش لحظات يملأها السعادة والحنان برفقة أسرته خالية من إرهاق العمل وتوتراته.