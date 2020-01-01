شاهد.. مفاجأت في توقعات ميشال حايك عن السعودية للعام 2020

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يناير 2020 02:57 صباحاً - كعادته كل عام، أطلق ميشال حايك توقعاته عن لبنان والعالم العربي للعام 2020 وذلك عبر قناة الـ “ام تي في” في سهرة ليلة رأس السنة.

وعن توقعاته للسعودية في العام الجديد قال ميشال حايك:

– العيد الوطني السعودي للعام 2020 لن يكون عيد مثل كل الاعياد

– كل المناصب رهن منصب بن سلمان

– سكون مخيف يسكن الرياض

– تترك السفيرة السعودية في واشنطن بصمتين

– الوليد بن طلال يبرمج حياته من جديد ووعكة صحية مفاجئة

– الفيلم الوثائقي الذي سيعرض في العيد الوطني السعودي سيشكل قيمة مضافة استثنائية

– إثر خطوة بواقع المملكة يظهر من جديد اسم الاميرين محمد بن نايف وعبد العزيز بن فهد

– مفاجئة المفاجأت وهدية الهدايا يقدمها الملك للملكة وشعبها

– الامير محمد بن سلمان يهجم بملف الخاشقجي من دون اي حاجة لوضعية دفاعية

– تتعدد صور بن سلمان ولكن وحدة منهم ستضيع وتجنن عقول الناس

– الارهاب يفتح ثغرة بالطوق السعودي

– اسلاك شائكة وحواجز بوجه سعود القحطاني رغم البراءة

– ولي العهد الامير محمد بن سلمان صاحب الخطوات الاستباقية سيشق الدرب بخطر لانتزاع لقب الملك

– خطوة ملكية سعودية ستشكل سابقة لصالح المسيحيين

– السوق العقاري والحركة العمرانية على مشارف انطلاقة لكسر الجمود