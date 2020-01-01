شاهد.. العاب نارية في سماء الرياض احتفالا بالعام الجديد 2020

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يناير 2020 02:57 صباحاً - اذاعت قناة العربية مشاهد للاحتفالات التي شهدتها العاصمة السعودية الرياض والتي تضمنت ألعاب نارية تزامنا مع بداية العام الجديد 2020،

وكانت قد احتفلت دولة الإمارات قبل قليل حيث أضاءت سماءها بالألعاب النارية احتفالا برأس السنة الميلادية الحالى 2020، حيث تتطلع العام الحالى إلى تسجيل أرقام جديدة فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال عروض الألعاب النارية التى تشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديداً عبر العرض الذى ينظمه “مهرجان الشيخ زايد” فى أبوظبى، وعروض إمارة رأس الخيمة التى تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى فى المنطقة.

احتفلت سنغافورة بالعام الجديد 2020 بألعاب نارية، والتى تتواصل فى بلدان أخرى، وذلك بسبب فروق التوقيت، حيث شارك الآلاف فى الشوارع بالعد التنازلى ليلة رأس السنة، بينما شارك آخرين لقطات من الفاعليات التى أقيمت فى الشوارع، وقررت سيدنى مواصلة عرض الألعاب النارية الذى تقيمه كل عام، على الرغم من مطالبة بعض المواطنين بإلغائه تضامنا مع المناطق التى تنتشر فيها حرائق الغابات فى ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدنى.

واستقبلت هونج كونج العام الجديد 2020 بالألعاب النارية التى تتمتع بشعبية ليلة عيد الميلاد، إلا أن السلطات ألغت الاحتفالات فى ميناء فيكتوريا لدواع أمنية فى الوقت الذى نظم فيه المحتجون المزيد من المظاهرات.