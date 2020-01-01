ايشواريا راي: رحلتها من ملكة جمال العالم الى «مسز باتشان»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تعد النجمة الهندية ايشواريا باتشان Aishwarya Rai Bachchan واحدة من بين أهم الممثلين المؤثرين من Bollywood.

تنحدر راي من مانجالور، كارناتاكا وأكملت دراستها من جامعة مومباي، كانت طالبة في الهندسة المعمارية عندما حصلت على المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال الهند 1994.

في العام التالي، تم تتويج ملكة جمال العالم الجديدة. كانت تبلغ من العمر 21 عامًا فقط عندما مثلت الهند في مسابقة ملكة جمال العالم. في عام 2009، تم تكريمها عبر منحها جائزة “بادما شري” من حكومة الهند وفي عام 2012 حصلت على Ordre des Arts et des Lettres من حكومة فرنسا.

تعتبر اليوم على نطاق واسع واحدة من أجمل النساء في بوليوود.في عام 1997، عرض عليها أول فيلم، أور بيار هو جايا. كان أول فيلم لها يحقق ناجحًا تجاريًا هو فيلم رومانسي من التاميل. كما اتبعته بفيلم جينز (1998)، والذي فازت من خلاله بالكثير من القلوب واندهش الناس بجمالها وسحرها.

مثل العديد من الموديلات والممثلات الأخريات، واجهت ايشواريا أيضًا انتقادات عبر وصفها بأنها دمية جميلة دون مهارات حقيقية بالتمثيل. لكنها حولت هذه الانتقادات من خلال الفوز بجائزة فيلمفير لأفضل ممثلة عن أدائها في هوم ديل دي تشوك سنام (1999).

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بمجرد إنشاء مساحة لها في صناعة بوليوود كممثلة، بدأت تتلقى الثناء النقدي لأدائها في أفلام مثلDevdas (2002)، Raincoat (2004)، Provoked (2006)، Jodha Akbar (2008)، وGuzaarish (2010)

لسنين طويلة، كانت إيشواريا سفيرة للعديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل Tanishq وTitan وLux وLoreal وغيرها الكثير. كما كانت على أغلفة العديد من المجلات، وقد استشهدت بها وسائل الإعلام كأجمل امرأة في الهند عدة مرات.

كانت إيشواريا دائمًا ناشطة اجتماعية متحمسة. كانت سفيرة العلامة التجارية لجمعية بنك العيون في الهند وشلل الأطفال. كما أنها سفير النوايا الحسنة في سمايل ترين وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.

بالإضافة إلى قيامها بإنشاء مدرسة في قرية دولاتبور للفتيات المحرومات وقدمت دائمًا المساعدة في جمع الأموال والوعي في أثناء الكوارث الطبيعية.

في عام 2007، تزوجت من الممثل ابهيشيك باتشان. وأنجبا في عام 2011 أنجبا ابنة، تُدعى آراديا باتشان، قام الزوجان بعمل العديد من الأفلام معًا، مثل Guru وKuch Naa Kaho وفيلم Dhoom 2.

حتى بعد الزواج، لم تتوقف ايشواريا عن الظهور في الأفلام. قدمت فيلم Ae Dil Hai Mushkil كواحد من أكثر أفلامها نجاحًا تجاريًا.