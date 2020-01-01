أندريا إرميا تتحدث عن علاقتها السابقة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أندريا إرميا هي ممثلة ومغنية تشتهر في صناعتي الأفلام التيلجو والتاميلي في الهند. أثبتت أندريا ارميا أنها صاحبة رؤية فنية بعد أن عملت مع المخرج فيتري ماران Vetri Maaran للمخرج بفيلمه فادا شيناي Vada Chennai ، والذي حقق الكثير من النجاح والتقدير.

قبل بضعة أشهر ، أطلقت الممثلة الموهوبة، والتي تكتب أشعارا، مجموعتها الشعرية من القصائد في كتاب بعنوان Broken Wing. ت

وفي تفاعل مع وسائل الإعلام ، وفي هذه المناسبة ، تحدثت أندريا جيرميا عن علاقتها السابقة التي دفعتها إلى الاكتئاب. وهي العلاقة التي تصدرت أخبارها عناوين الصحف لفترة كبيرة من الوقت، وقد واجهت غضب الناس.

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أضاف أندريا إرميا: “كتاباتي شخصية للغاية بالنسبة لي. اتصلوا بي العام الماضي ولم أذهب. اتصلوا بي مرة أخرى هذا العام ، وقررت الذهاب لأنني أحسب أن الكون يريدني أن أفعل ذلك.

وتابعت “لم يكن هناك سوى حفنة من الكتاب. لقد نسيت أنني كنت ممثلة لمدة دقيقة. قرأت قصيدة من كتابي وسألني شخص ما عن القصيدة. أخبرتهم أن هذه القصيدة كانت حول علاقة صعبة للغاية في حياتي. لكنها كانت علاقة منذ 10 سنوات. القصيدة كتبت منذ 10 سنوات”.

قالت أندريا إرميا كذلك ، “هذا الكتاب لا يتعلق بالإنسان. إنه عني. إنه يعطي لمحة عن أول حسرة وأحلامي “.

على جبهة العمل ، لدى أندريا إرميا مشاريع فنية متعددة في مثل Kaa و Vattam و Maaligai والتي في مراحل إنتاج مختلفة.