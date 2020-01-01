سليمان عيد يدخل المستشفى بسبب أحمد السقا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الفنان المصري أحمد السقا أن الفنان سليمان عيد هو أقرب صديق له في الوسط الفني، حيث تربطهما علاقة وثيقة جدًا.

السقا قص موقفًا حدث بينه وبين سليمان عندما ذهبا سويا إلى أبو قير بالإسكندرية، ووقتها طلب منه سليمان أن ينزل معه البحر، وعندها اكتشف السقا أنه لا يجيد السباحة، فاضطر أن يحمله، ويخرج به مسافة طويلة.

الفنان المصري قال إنه بعد خروجه من البحر شعر بجوع وتعب، وترك سليمان على الشاطئ، وذهب ليأكل، وعندما عاد اكتشف أن سليمان أصيب بحروق بسبب الشمس، فحمله هو والفنان محمود عبدالمغني، وذهبا به إلى المستشفى للعلاج.

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السقا تحدث أيضا عن علاقته بالفنان كريم عبدالعزيز خلال برنامج «IT IS SHOW TIME»، مشيرا إلى أنه يقبل كريم عبدالعزيز على عيبه، حيث انه لا يلتزم بمواعيده، فعندما يعطيه موعد قد يأتي إليه في اليوم الذي يليه.

ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي يجمع أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعدما انتشرت عدد من الأخبار عن طلاق الفنان أحمد السقا من زوجته مها الصغير، ورفض الفنان التعليق على الخبر، حتى ظهر معها في ختام مهرجان الجونة، وتأكد للجمهور عودتهما مرة أخرى.

يشار إلى أن أحمد السقا ينشغل هذه الأيام في تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” ويشاركه في البطولة منى زكي، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.