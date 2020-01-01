كاري أندروود تتنحى عن دورها كمضيفة لحفل جوائز موسيقى الريف الأوروبي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بالرغم من استضافتها لحفل جوائز CMA لموسيقى الريف الأوروبي لمدة 12 عامًا، أعلنت كاري أندروود على إنستجرام أنها لن تعود إلى المعرض في العام الجديد.

وقالت النجمة العالمية كاري في تصريحات صحفية: كان من أبرز الأحداث في عام 2019 وعلى مدار مسيرتي، طوال مسيرتي حتى الآن أساطير مثل ريبا ماكينتير ودوللي بارتون. أنا فخورة جدًا بأننا يمكن أن نحتفل بالفنانات الرائعات اللاتي يشكلن جزءًا من إرث البلد. الموسيقى، الماضي والحاضر والمستقبل.

وأضافت كاري قائلة: ممتنة للجماهير الضخمة في جميع أنحاء العالم التي ضبطت لرؤيتها، من الصعب تصديق أن هذا كان استضافتي للعام الثاني عشر، وسأكون دائمًا أقدر كل عرض، منذ 11 عامًا كنت محظوظًة جدًا لأفعله مع شريكي في الجريمة وصديقي مدى الحياة براد بيزلي، لمشاركة المسرح مع اثنين من أبطال بلدي في كل العصور.

وتابعت النجمة العالمية قائلة: أنا ممتنة للغاية لجميع المشاركين في جوائز CMA طوال هذه السنوات. من الصعب أن نتخيل أن تتصدر ما أنجزناه معًا، لذلك قررت أن الوقت قد حان لتمرير شعلة الاستضافة للآخرين الذين سوف يعتزون به ويكرمونه بقدر ما أفعل.

النجمة العالمية طمأنت في إعلانها، كل عشاق الموسيقى الريفية أن هذا ليس آخر ما يرونه لها، لأنها استحوذت على “العديد من الأشياء المثيرة” القادمة في عام 2020 وما بعده.

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وأوضحت النجمة الشهيرة قائلة: لا أستطيع الإنتظار لمعرفة ما يخبئه المستقبل لنا جميعًا. لحظات لا تنسى”.

ومن المقرر أن تصدر كاري كتابًا جديدًا في شهر مارس بعنوان Find Your Path، وستعمل أيضًا كواحدة من أبرز عناوين مهرجان Stagecoach Music 2020 في إنديو - كاليفورنيا في أبريل.

وفي نهاية المطاف، كاري على حق في صنع عدد لا يحصى من الذكريات الموسيقية عندما استضافت العرض السنوي للجوائز، في العام الماضي فقط قادت كاري الفائزة بجائزة Grammy عرضًا أسطوريًا كان بمثابة تكريم لأبطال الموسيقى الريفية.

ومن خلال المشاركة في استضافة جوائز CMA لمدة 12 عامًا على التوالي، تتعادل كاري مع فينس جيل كأفضل مضيف في تاريخ المعرض البالغ 53 عامًا. ولم يتم الإعلان عن مضيف لعرض 2020.

والجدير بالذكر أن القائمون على جوائز الموسيقى الأوربية شاركوا على إنستجرام قائلين : نحن نحبك يا كاري، سنظل دائمًا عائلة، شكرًا على 12 عامًا رائعة لاستضافة حفل جوائز CMA، نتطلع إلى العمل معكِ في عام 2020 وما بعده للمساعدة في نشر موسيقى الريف على المعجبين في جميع أنحاء العالم.