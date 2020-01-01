مشاهير من بوليود اعترفوا بأمراضهم العقلية والجسدية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعتبر الحديث والإعلان عن معاناة الشخص من مرض “الاكتئاب” دائمًا من المحاذير بين المشاهير، لكن الزمن هناك بعض النجوم كشفوا بصراحة عن كفاحهم لتحفيز ودعم أولئك الذين يواجهون أي مرض عقلي.

تعرف على المشاهير الذين تحدثوا علنًا عن تجربتهم مع المرض، وضربوا مثالًا للمجتمع:

ريشي كابور

تحدث ريشي كابور، الذي يخضع للعلاج في نيويورك، عن صحته وأكد أنه مصاب بالسرطان، في سبتمبر 2018، أخذ ريشي كابور وسائل التواصل الاجتماعي ليعلن أنه ذاهب إلى أمريكا لتلقي العلاج الطبي دون الكشف عن مرضه.

قرر ريشي مؤخرًا التحدث عن معركته مع المرض. قال: “بدأ الشهر الثامن من علاجي في الأول من مايو في الولايات المتحدة، لكن الله كان لطيفًا، وهذا يعني أنني الآن خالي من السرطان”.

على الرغم من أن الفنان المخضرم أصبح أفضل الآن، إلا أن هناك المزيد من الإجراءات الطبية التي يجب اتباعها قبل أن يتمكن من العودة إلى المنزل.

سلمان خان

كشف سلمان خان في عام 2011 أنه يعاني من ألم العصب ثلاثي التوائم يعرف أيضًا باسم المرض الانتحاري، يقول الممثل: “أعاني من ألم العصب ثلاثي التوائم، وهي مشكلة عصب في الوجه كانت لدي منذ السنوات السبع الماضية، ولكن الآن، الأمر يزداد سوءًا.

يحدث هذا الاضطراب بسبب التهاب العصب الثلاثي التوائم في الوجه، وهذا الالتهاب يمكن أن يسبب ألما شديدا، قد يكون الألم شديدًا لدرجة أن المرض غالبًا ما يسبب الاكتئاب لدى المرضى.

راكيش روشان

انتقل هريثيك روشان إلى وسائل التواصل الاجتماعي في يناير ليكشف أن والده، المخرج راكيش روشان، تم تشخيصه بسرطان الخلايا الحرشفية في المراحل المبكرة من الحلق. يتميز هذا النوع من السرطان بنمو غير طبيعي للخلايا غير الطبيعية في بطانة الحلق، وقد خضع لعملية جراحية.

سونالي بندر

شُخِّص مرض ممثلة بوليوود سونالي بيندر بالسرطان في عام 2018، وقد أصدرت بيانًا قالت فيه: “في بعض الأحيان عندما لا تتوقع ذلك، فإن الحياة تصيبك. لقد تم تشخيص إصابتي مؤخرًا بسرطان متقدم، وأدى الألم المزعج إلى بعض الفحوصات التي أدت إلى هذا التشخيص غير المتوقع.

وأضافت: “احتشدت عائلتي وأصدقائي المقربين حولي، لتوفير أفضل نظام دعم يمكن لأي شخص أن يطلبه، أنا ممتنة للغاية، وشكر جدا لكل واحد منهم “.

وتابعت في بيانها: “وفقًا لنصائح أطبائي، أخضع حاليًا لدورة علاجية في نيويورك. نظل متفائلين وأنا مصممة على التقدم في كل خطوة على الطريق. ما ساعدنا هو التدفق الهائل من الحب والدعم الذي تلقيته على مدار الأيام القليلة الماضية، والذي أشعر بالامتنان الشديد له. أواجه هذه المعركة وجها لوجه، مع العلم أن لديّ قوة عائلتي وأصدقائي ورائي “.

عرفان خان

كشف ممثل بوليوود عرفان في 16 مارس 2018 أنه يعاني من ورم الغدد الصم العصبية عبر تغريدة، وكان الممثل قد ذكر في وقت سابق على نفس الوسيلة أنه قد تم تشخيصه بمرض نادر وأنه سيكشف تشخيصه قريبًا، عاد الممثل إلى الهند بعد علاجه وبدأ في تصوير فيلمه الجديد Hindi Medium 2.

هريثيك روشان

في عام 2013، خضع هريثيك روشان لعملية جراحية لإزالة جلطة تم تطويرها من “إصابة في الرأس” تعرض لها في أثناء تصوير مشهد حركي.

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بعد فحص الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي، تبين أن الممثل كان يعاني من ورم دموي تحت الجافية تحت الحاد، وفي هذه المنطقة تتشكل جلطات الدم.

أميتاب باتشان

في عام 2015، كشف أميتاب باتشان أنه لا يعيش إلا على 25 في المائة من كبده حيث فقد الباقي بنسبة 75 في المائة بسبب فيروس التهاب الكبد الوبائي القاتل.

تعرض الممثل السبعيني للإصابة بالتهاب الكبد B عن طريق الخطأ، بعد حادثتي في أثناء تصوير فيلم “كولي”، حيث تعرض الممثل للحقن بدم ملوث من نحو 200 متبرع، تم اكتشاف التهاب الكبد B قبل ثلاثة أشهر فقط.

كان أحد المتبرعين بالدم يحمل فيروس التهاب الكبد B الذي دخل جسدي، واصلت العمل بشكل طبيعي حتى عام 2000 وبعد 18 عامًا تقريبًا من وقوع الحادث، وخلال الفحص الطبي العادي، قيل لي إن كبدي مصاب وفقدت 75 في المائة من قوته.

مانيشا كويرالا

ممثلة هندية معروفة في التسعينيات، تم تشخيص مانيشا كويرالا بالسرطان في عام 2012، طارت الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا إلى الولايات المتحدة لتلقي علاجها وتعيش الآن حياة خالية من السرطان.

سونام كابور

تم تشخيص إصابة سونام بمرض السكري من النوع الأول في عمر 17 عامًا، يعتبر مرض السكري من النوع الأول حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث ينتج البنكرياس القليل من الأنسولين أو لا ينتجه. نظرًا لأن الجسم لا يستطيع إنتاج الأنسولين، فستحتاج إلى حقن الأنسولين بشكل منتظم للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.

ليزا راي

ولدت ليزا راي في تورنتو لأب بنجالي وأم بولندية ونشأت في ضاحية إيتوبيكوك، تم تشخيص مرض راي بـ المايلوما المتعددة، سرطان خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم خلايا البلازما، والتي تنتج الأجسام المضادة، إنه مرض نادر، في أبريل 2010، أعلنت أنها خالية من السرطان بعد عملية زرع الخلايا الجذعية.

زيرا وسيم

الممثلة الحائزة على جائزة وطنية، قبل بضعة أيام، خرج للحديث عن معركتها مع القلق الشديد والاكتئاب. في أحد بوتاتها المنشورة على Instagram، سردت الممثلة التي اعتزلت التمثيل مؤخرًا كفاحها الذي دام أربع سنوات وشاركت أيضًا أنها كانت خائفة من التحدث عنه بسبب الوصمات العديدة المحيطة بالصحة العقلية.

إليانا دي كروز

كشفت اليانا مؤخرًا عن صدمة مروعة عن نفسها، لقد اعترفت قبل بضع سنوات أنها عانت من الاكتئاب، قالت الممثلة إنها ناضلت مع اضطراب التشوه الجسدي لمدة 15 عامًا، كما أكدت الممثلة الجميلة أن الأمور ساءت عندما بدأت في تطوير الميول الانتحارية.

شاما اسكندر

قالت الممثلة التلفزيونية شاما اسكندر، التي عانت من الاضطراب الثنائي القطب لمدة أربع سنوات: “لمدة عام لم أكن أعرف حتى ما كان يحدث لي، لم يكن لدي أي فكرة، وكنت أشعر فقط بالكآبة والحزن. أنا لم أكن أعرف السبب وراء ذلك، لكنني شعرت باليأس وآمل ألا يحدث هذا لأي شخص أبدًا.

ديبيكا بادوكون

في عام 2015، اعترفت ممثلة بوليوود ديبيكا بادوكون بصراعها مع الاكتئاب، وقالت ديبيكا بادوكون لصحيفة هندوستان تايمز: “كانت هناك أيام أشعر فيها بخير، ولكن في بعض الأحيان، خلال يوم واحد، كان هناك شعور متضاربًا، وأخيرًا، قبلت حالتي”.

أنوشكا شارما

في مقابلة مع مجلة Vogue، قالت نجمة “PK”: “لديّ قلق، وأنا أعالج قلقي، لماذا أقول هذا؟ لأنه أمر طبيعي تمامًا، إنها مشكلة بيولوجية، ففي أسرتي كانت هناك حالات اكتئاب، يتعين على المزيد والمزيد من الناس التحدث بصراحة حول هذا الموضوع، ولا يوجد شيء مخجل بشأنه أو شيء تخفيه.