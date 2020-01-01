زوجات في بوليود أشهر من أزواجهن.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عادة ما تُسلط الأضواء على زوجات النجوم أكثر من النجوم ذاتهم، في كثير من الحفلات، حيث يكن هؤلاء الزوجات هن محط أنظار الجميع، ليس بسبب سحرهن وأناقتهن اللافتة دائما، لكن لأنهن أيضا على نفس القدر من الشهرة الذي يتمتع بها أزواجهن، إن لم يتفوقن عليهم في هذا المضمار.

فمنهن المصممات البارعات اللاتي استطعت تأسيس بيوت خبرة عالمية، وأخريات سيدات أعمال ومصرفيات وصاحبات شركات إنتاج ضخمة يُشار إليها بالبنان،.. في هذا التقرير نستعرض لعدد من زوجات مشاهير بوليوود اللواتي يقفن على قدم المساواة بالمقارنة لشهرة أزواجهن:

تانيا ديول: زوجة بوبي ديول تانيا ديول (تانيا أهوجا) مصممة أزياء مشهورة، تدير أيضًا أعمال الأثاث والديكور المنزلي حيث درست التصميم الداخلي.

كيران راو: حتى قبل أن تتزوج من عامر خان، كانت كيران راو مساعدة مخرج في “لاجان” لأشوتوش جواريكر، كما ساعدت لاحقًا جواريكر على “Swades” لشاروخان.

كانت قد عملت أيضًا كمساعد مخرج لحفل زفاف مونسون في ميرا ناير. وهي كاتبة سيناريو ومنتجة كما أخرجت وأنتجت فيلم Dhobi Ghat لزوجها عامر خان، الذي نال استحسان النقاد.وهي أيضًا رئيسة مهرجان مومباي السينمائي.

ادونا باباني: على الرغم من أن الزوجين قد انفصلا عن بعضهما البعض قبل بضع سنوات، فإن باباني لم تكن مجرد زوجة للنجم فرحان أختار ولكنها كانت مصفف شعر مشهورة أيضًا.

في عام 1998، أطلقت ادونا أول صالون لها في مومباي مع شقيقها وشريكها التجاري، أوش بهاباني. في وقت لاحق قاموا بتغيير الاسم إلى BBLUNT، كما شاركت وفازت ببطولة تصفيف الشعر للناشئين تحت 21 عامًا.

توينكل خانا: لا تحتاج زوجة النجم أكشاي كومارإلى التعريف به، لأن عملها في السنوات الأخيرة قد تحدث عنها بشكل كافٍ، حققت أعمدة الأسبوعية في الكتابة الصحفية نجاحًا كبيرًا، وأصبح كتابها الأول “Mrs Funnybones” مشهورًا جدًا لدرجة أنه جعلها صاحبة أعلى الكتب مبيعًا في الهند في عام 2015.

وحقق كتاب توينكل الثاني بعنوان “Legend of Lakshmi Prasad” نجاحًا مماثلًا. وكمنتجة، قدمت العديد من الأفلام، إنها بالتأكيد أكثر من مجرد زوجة النجم أكشاي كومار. كما نشرت الممثلة كتابًا جديدًا بعنوان Pajamas Are Forgiving في عام 2018، والذي تلقى مراجعات صاخبة.

ميهر جيسيا: على الرغم من انفصال الزوجين الآن، إلا أن ميهر جيسيا كانت مشهورة حتى قبل أن تتزوج من الممثل أرجون رامبال، فازت السيدة بلقب ملكة جمال الهند 1986 وكانت جزءًا من الجيل الأول من عارضات الأزياء الهنود مثل مادو سابر وفيروز جوجرال وشامولي فيرما وآنا بريدميير.

ماريا جوريتي: قبل أن تتزوج من أرشد وارسي، كانت جوريتي مقدمة تلفزيونية شهيرة، اعتادت استضافة برنامج تلفزيوني بعنوان “هل هذا حلو”، وهي واحدة من أشهر الطهاة.

سوزان خان: وهي معروفة أكثر باسم زوجة هريثيك روشان السابقة، لكنها بالتأكيد تركت بصمتها الخاص مع إنجازها. سوزان خان حاصلة على درجة الزمالة في الآداب في التصميم الداخلي من كلية بروكس في لونج بيتش، كاليفورنيا.

Advertisements

وهي مصممة داخلية ناجحة، وقد عملت حتى في منازل المشاهير مثل بريانكا شوبرا وراني موخرجي، وتعتبر مشروع الفحم، الذي أسسته، المتجر الأكثر شعبية في الهند.

عملت سوزان خان أيضًا مع The Label Life، وهي شركة للتجارة الإلكترونية تأسست عام 2012. وكانت تعمل كأول مصمّمة أزياء داخلية للشركة.

بريا رنشال: زوجة جون أبراهام بريا رنشال هي محللة مالية ومصرفية استثمارية في مؤسسة NRI من الولايات المتحدة الأمريكية. حصلت بريا على ماجستير إدارة الأعمال من لندن، كما درست القانون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية).

مانيات دوت: هي رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج سانجاي دوت - سانجاي دوت برودكشنز، وهي سيدة ناشطة اجتماعية، وهي وجه منتظم للحملات الاجتماعية.

لا يعلم الكثير من الناس أنها كانت معروفة في البداية باسم سارة خان في صناعة السينما. كما قامت مناياتا بدورها التمثيلي في Deshdrohi لـ كمال رشيد خان، وفيه حصلت على اسم الشاشة “مناياتا”، انتهت تطلعاتها في أن تصبح نجمة عندما توفي والدها، تارك مسؤولية الشركة العائلية عليها.

سيما خان: زوجة سهيل خان، سيما خان (سيما ساشديف) هي مصممة أزياء مشهورة. قليلون جدًا يعرفون أن سيما قد صممت بالكامل المسلسل التلفزيوني الشهير ‘Jassi Jaissi Koi Nahin’.

كما أطلقت “سيما” متجرًا لبيع التصميمات الفاخرة في “باندرا”، المملوكة لـ”سوسان خان” و”ماهيب كابور” (سانجاي كابور)، وهي تملك أيضًا سبا للتجميل وصالون يدعى كاليستا في مومباي.

جوري خان: زوجة شاروخان، مصممة داخلية ومنتجة أفلام، شاركت في تملك دار الإنتاج وشركة التوزيع Red Chillies Entertainment.

في عام 2012، أطلقت جوري Gauri Khan مجموعة التصميمات الخاصة بها بالشراكة مع أحد المتاجر الكبرى، في عام 2017، أطلقت أيضًا متجرها “Gauri Khan Designs” الذي يقدم مجموعة متنوعة من الاختيارات في ديكور المنزل، في شهر نوفمبر، ظهرت لأول مرة في قائمة أقوى 50 سيدة في مجال Fortune India في مجال الأعمال.

مانا شيتي: زوجة سونيل شيتي، وهي سيدة أعمال اجتماعية ناجحة. إنها تمتلك مطعم ضخم، وهي مديرة مشروع عقاري يبني الفلل الفاخرة. كما تدير ماركة ملابس

ماهيب كابور: زوجة سانجاي كابور ماهيب كابور تدير متجر المجوهرات الخاص بها “Satyani Fine Jewels” في الهند والمملكة المتحدة أيضًا. بالإضافة إلى كونها مصممة مجوهرات ناجحة، كما تدير وكالة بالتعاون مع زوجة شاروخان غوري خان وزوجة سهيل خان سيما خان.

بهافنا باندي: زوجة تشانكي باندي، تشارك في “LoveGen”، وهي علامة تجارية شابة وحيوية في عالم الموضة. تقودها نانديتا ماهتاني ودوللي سيدهواني.