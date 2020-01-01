سارة نخلة تحقق انتصارا جديدا على زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية سارة نخلة، رسالة خاصة للقضاء المصري وذلك بعد الحكم الجديد الذي فازت به له اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر ضد طليقها الفنان أحمد عبدالله محمود.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “شكرا للقضاء المصري العادل النزية شكرا للمستشار عاصم قنديل حكمت محكمة الأسرة بنفقة زوجية بمبلغ ١٠ آلاف جنيه شهريا قابلة للزيادة مع الاستئناف”.

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وأضاف: “يعني دلوقتي كل شهر بيعدي بعشر آلاف جنيه دا بس عشان إلي يحاول يمرمط وحدة ويسيبها متعلقة على ذمته و سنتين ونص ما صرفش عليها مليم وسايبها لأهلها يصرفوا عليها، دا غير الحكم النهائي بالسجن سنتين بسبب فلوسي إلي واخدها مني ومش عايز يرجعها و دا غير أنه هربان طبعًا”.

وتابعت: “أرجوكم يا بنات ارجوكم ما تتنازليش عن حقوقك وما تتكسفيش تطلبي حقك عشان إلي كلوا حقنا ما اتكسفوش وهم بياكلوه، وبعد اذنكو مش عايزين كلام من بتاع العشرة يا سارة و العيش و الملح عشان شبعنا كلام من بدري تعالوا عيشوا مكاني او انزلوا جلسة من جلسات محكمة الأسرة في عز الحر في رمضان وأنا عندي تصوير و عايزة الحق المحكمة و الحق أكل عيشي و هو عايش حياته عادي و بيتوعدلي هو وأمه و كل شوية يعملولي قواضي جديدة و اطلع براءة منها ... جربوا تعيشوا مكاني بعدين اتكلموا يحيا العدل و تحيا مصر”.

وكانت سارة نخلة قد رفعت مؤخرًا دعوى خلع ضد أحمد عبدالله محمود وذلك بعد رفضه طلاقها.