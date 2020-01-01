روجينا تستقبل 2020 في الحرم برفقة عائلتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية روجينا مع زوجها الفنان أشرف زكي وابنتيها مايا ومريم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

روجينا اعتادت هي وأسرتها منذ أعوام أن تستقبل العام الجديد بالحرم المكي، ونشرت صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، لها بملابس الإحرام مع أسرتها.

كتبت تعقيبا عليها: “اللهم لك الحمد يارب دايما تكتب لنا استقبال سنة جديدة فى حرمك وحرم نبيك صل الله عليه وسلم».

صور الفنانة المصرية حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي أشاد بتلك العادة الجميلة، بينما تمنى لها محبيها عاما جديدا.

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روجينا تعيش حياة زوجية مستقرة برفقة زوجها نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، وأنجبت منه ابنتيها مايا ومريم.

يشار إلى أن روجينا تشارك الفنان محمد رمضان في مسلسله الجديد “البرنس” الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا من قبل في مسلسل «الأسطورة»، كما شاركته روجينا في بطولة مسرحية «أهلا رمضان».

مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم، نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن روجينا غابت عن دراما رمضان 2019 واكتفت بالظهور ضيفة شرف في حلقة من حلقات ‏مسلسل “بدل الحدوتة 3” في الحدوتة الثانية “عودة لهفة‏».