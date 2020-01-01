عقدة عانى منها محمد عوض طوال حياته بسبب عبدالفتاح القصري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد المخرج المصري عادل عوض، نجل الفنان الراحل محمد عوض، بعض من ذكريات والده الفنان الراحل، وقصة التحاقه بفرقة “نجوم الريحاني” في بداية ‏مشواره الفني، بسبب نجاحه في التمثيل على مسرح الجامعة وحصوله على ميداليات وجوائز في التمثيل.‏

وأضاف خلال لقائه في برنامج “فنجان قهوة”، مع الإعلامي أحمد مجدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن ‏الفنانة ماري منيب اقتطعت جزء صغير من غرفتها ليتمكن محمد عوض من إيجاد مكان له في المسرح.‏

وتابع، أن أول أجر تقاضاه والده من فرقة “نجوم الريحاني” كان 8 جنيه وقبل أن يحصل على راتبه ‏كاملًا أخبرته الفنانة ماري منيب أنه سيتم اقتطاع 3 جنيه من الـ8، وأن الفرقة كلها تتنازل عن جزء من أجرها ‏حتى يتمكنوا من دفع الأجر للفنان عبد الفتاح القصري الذي كان يعاني من شدة مرضه خلال هذه الفترة كما ‏فقد بصره.‏

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وأكد أن والده كان يقف على الباب ولا يستطيع الذهاب إلى عبد الفتاح القصري ليسلم عليه ‏مباشرة وهو يراه في حالته المرضية الأخيرة، وأنه قد سبب له بعقدة انتهاء حياة الفنان بطريقة مأسوية ظل ‏يعاني منها طوال حياته، إلا أنه وبالرغم من ذلك كان كريمًا ولم يبخل على أسرته بشيء.‏

ولد الممثل المصري محمد عوض 12 يونيو 1932 واشتهر بتقديم الأفلام الكوميديه اسمه الأصلي محمد محمد عوض يوسف ولد في القاهرة، حصل على ليسانس آداب جامعة عين شمس عام 1957 وعلى دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962.

كانت بدايته الحقيقه في مسرح الجامعه، فبعد التحاقه في جامعة عين شمس بكلية الآداب قسم الفلسفه قام بإنشاء فرقة تمثيل، وكان يقوم بإعادة تقديم مسرحيات الريحاني، فقد أحب مسرحيات نجيب الريحاني كثيرا، فكان يقوم باستدعاء أحد أبطال مسرحيات الريحاني للتمثيل معهم بالجامعة أو لمشاهدة مسرحياته، ومن ثم بعد تخرجة من الجامعة التحق بفرقة الريحاني المسرحية لتكون بداية نجاحاته وشهرته، ورحل عن عالمنا في 27 فبراير 1997.