شيرين رضا عن علاقتها بطليقها عمرو دياب: أنا وهو أصدقاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية شيرين رضا، عن علاقتها بزوجها السابق الفنان عمرو دياب، وعلاقتها به بعد الانفصال منذ أكثر من 20 عامًا.

شيرين رضا، قالت في تصريحات صحفية لإحدى المواقع الإماراتية: “عمرو أبو ابنتي الوحيدة، وبالتالي فعلاقتنا مستمرة، إننا أصدقاء في الأساس، وما زالت المودة التي هي أساس تعاملنا منذ البداية”.

وفيما يخص نشاطها في مجال حقوق الحيوان أكدت شيرين رضا أنها ضد القسوة في التعامل مع الحيوانات.

وأوضحت شيرين رضا أنها لا تبالي بالانتقادات التي توجه إليها بسبب بعد آرائها حيث قالت: “لا يهمني أي مشكلة طالما أعبّر عن رأيي الحقيقي، وهناك صورة ضدي بعد تغريدة لي عبرت فيها عن رفضي لقتل الحيوانات الضالة في الشوارع”.

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يذكر أن أخر أعمال شيرين رضا، كان الجزء الثاني من فيلم “الفيل الازرق”، بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، وشيرين رضا، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وعرض قبل موسم عيد الأضحى الماضي بأسبوعين سعيا لتحقيق إيرادات أكبر.

تزوج عمرو دياب من شيرين رضا عام 1989 بعد قصة حب قوية، وخلال فترة زواجهما غنى الهضبة لـ شيرين رضا أغنية “متخافيش” وقام بتصوير الفيديو كليب في منزلهما عام 1990.

ثم أنجبت شيرين رضا طفلتها الوحيدة نور، وبعد 3 سنوات انفصلت شيرين رضا عن عمرو دياب.

ورغم الانفصال إلا أن بقيت علاقة عمرو دياب وشيرين رضا على ما يرام بسبب ابنتهما نور، التي درست خارج مصر، حتى بعد زواج عمرو دياب من السعودية زينة عاشور عام 1992، وأنجب منها أبناءه الثلاثة عبد الله وكنزي وجنا.