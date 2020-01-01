رانيا يوسف تستقبل العام الجديد بجلسة تصوير باللون الأحمر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة بمناسبة قدوم العام الجديد 2020.

رانيا شاركت جمهورها في صور جديدة لها باللون الأحمر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، حيث اختارت لها فستان جذاب لونه أحمر، وهو اللون الذي يرمز عادة لاحتفالات الكريسماس.

الفنانة الشابة أطلقت شعرها بحرية على كتفيها، ووضعت ماكياج ملفت، بينما كشف الفستان عن قوامها الممشوق.

رانيا تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل في طلتها الحمراء، بينما أشاد متابعيها في جمالها المبهر.

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وكانت الفنانة المصرية قد وجهت رسالة لجمهورها بمناسبة العام الجديد، حيث تمنت لجمهورها عاما سعيدا، خاليا من الهموم والمشاكل، وأن يحقق الجميع أحلامه التي لم يستطع أن يحققها في العام الماضي.

على صعيد آخر، تنشغل رانيا يوسف، هذه الأيام في تصوير فيلم “صندوق الدنيا”، ويدور العمل حول عدد من ‏الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

والفيلم ‏بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال ويضم ‏عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.

رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل «مملكة إبليس»، بعد عدة تأجيلات، حيث تم تغيير اسم العمل لأكثر من مرة.