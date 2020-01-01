- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية يسرا اللوزي جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ظهرت فيها بدون أي ماكياج وكتبت معلقة: «لا ماكياج لا فلتر الاستيقاظ بعد ليلة تصوير طويلة».
صورة يسرا أحدثت خلافا بين محبيها فالبعض اعتبر صورتها بهذا الشكل طبيعية وجميلة وتبرزها على حقيقتها، بينما قال البعض الآخر إن الصورة تجعلها تبدو “عجوز”.
حيث كتب أحد المتابعين: “وشك حلو بس كبرتي بالعمر، في ملامح ختايرة”، الفنانة المصرية ردت على هذا التعليق بقولها: “هذه سنة الحياة يا سيدي الفاضل”.
وتشارك يسرا اللوزى فى فيلم “العنكبوت” مع النجم أحمد السقا، والنجمة منى زكي، والفنان ظافر العابدين، والفنان محمد ممدوح، والفنان محمد لطفي، والفنانة ريم مصطفى، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان زكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف الكاتب محمد ناير، وإخراج المخرج أحمد نادر جلال.
وتظهر يسرا اللوزي خلال أحداث العمل بدور صغير، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور العرض السينمائى فى عام 2020.
الفنانة المصرية أعلنت حملها الثاني منذ فترة قصيرة،وقالت إنها لن تشارك في أي أعمال فنية بموسم رمضان القادم، وذلك بسبب حملها، حيث قالت: “أنا أنتظر الآن مولودى الثانى، وهذا جعل وجودى فى الموسم المقبل أمراً صعباً”.
والفنانة يسرا اللوزي متزوجة من خارج الوسط الفني، وأنجبت منذ سنوات ابنتها «دليلة»، والتي خضعت في طفولتها لعملية زراعة قوقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا اللوزي تعلق على وصفها بـ «العجوز» بسبب صورتها بدون ماكياج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.