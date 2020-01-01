يسرا اللوزي تعلق على وصفها بـ «العجوز» بسبب صورتها بدون ماكياج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية يسرا اللوزي جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ظهرت فيها بدون أي ماكياج وكتبت معلقة: «لا ماكياج لا فلتر الاستيقاظ بعد ليلة تصوير طويلة».

صورة يسرا أحدثت خلافا بين محبيها فالبعض اعتبر صورتها بهذا الشكل طبيعية وجميلة وتبرزها على حقيقتها، بينما قال البعض الآخر إن الصورة تجعلها تبدو “عجوز”.

حيث كتب أحد المتابعين: “وشك حلو بس كبرتي بالعمر، في ملامح ختايرة”، الفنانة المصرية ردت على هذا التعليق بقولها: “هذه سنة الحياة يا سيدي الفاضل”.

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وتشارك يسرا اللوزى فى فيلم “العنكبوت” مع النجم أحمد السقا، والنجمة منى زكي، والفنان ظافر العابدين، والفنان محمد ممدوح، والفنان محمد لطفي، والفنانة ريم مصطفى، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان زكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف الكاتب محمد ناير، وإخراج المخرج أحمد نادر جلال.

وتظهر يسرا اللوزي خلال أحداث العمل بدور صغير، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور العرض السينمائى فى عام 2020.

الفنانة المصرية أعلنت حملها الثاني منذ فترة قصيرة،وقالت إنها لن تشارك في أي أعمال فنية بموسم رمضان القادم، وذلك بسبب حملها، حيث قالت: “أنا أنتظر الآن مولودى الثانى، وهذا جعل وجودى فى الموسم المقبل أمراً صعباً”.

والفنانة يسرا اللوزي متزوجة من خارج الوسط الفني، وأنجبت منذ سنوات ابنتها «دليلة»، والتي خضعت في طفولتها لعملية زراعة قوقعة.