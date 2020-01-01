سالي عبدالسلام تحتفل بعقيقة مولودة شقيقها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام بعقيقة مولودة شقيقها، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال.

سالي ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تحمل مولودة شقيقها على ذراعيها، دون أن تظهر وجهها.

الإعلامية المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “عقيقة داليدا احمد عبدالسلام #ماشاءالله #اللهم_بارك.. جيتلك جرى..حتى لو بيقولوا دايماً عمتو الحرباية البنت لعمتها.. يا حياة عمتو.. انا عقربة حبيبتى مش حرباية والله”.

وأضافت: “مش عارفة اكتبلك ايه وتشوفيه لما تكبري ويفضل ذكرى ليكى يا روحي بس انتى حبك انا مش فهماه لسه!! مش عارفة هعمل فيكي ومعاكي ايه”.

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واختتمت كلامها، بقولها: “يا رب يجعلك ذرية صالحة ويجعلك رزقنا يا ديدا.. بصى انا بحبك اوى هتبقى رقم ١ فيهم كلهم.. يا رب خليهالنا يا رب وحلى ايامنا بيها #اللهم_بارك”.

وكانت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام قد قدمت مؤخرا حفل الفنان عمرو دياب في موسم الرياض، وعبرت عن سعادتها الغامرة لكونها أول مذيعة مصرية في موسم الرياض.

سالي قالت: “الحمدلله والفضل لله والشكر لله.. اول مذيعة مصرية فى موسم الرياض وقدمت حفلة الهضبة عمرو دياب وديسكو مصر.. الرياض بقيت اوروبا الشرق..جمهورها خطير والله ايه الحلاوة دى”.

وتابعت: “شكراً الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد محمد بن سلمان على هيئة الترفيه مجهودات محصلتش والله انا ما شفت جمهور كدة وبحلف! هنزل الفيديو والفيديوهات اللى هما صوروهالى كمان وبعتوها...هونتوا كل تعب ربى يعلم”.

ووجهت حينها شكر خاص لرئيس هيئة الترفيه: “شكراً معالى المستشار تركى ال شيخ وشكراً عمو ذكى رئيس مجلس ادارة بنش مارك وحبيب الملايين و افنان وريم ورنا تعبتك فى الحجوزات بسبب الظروف اللى حصلت معلش حبيبتى والله ما بايدى وخالد وجفرى ونايف و اريچ وكلكوا كلكوا مش عايزة انسى حد والله اطيب واجدع ناس.. التيم اللى كان معايا يا بنات ربى يسعدكم والله بجد رزقي”.