مي فاروق تستقبل العام الجديد بأداء العمرة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت الفنانة المصرية مي فاروق أن تختتم عام 2019 وتبدأ عام 2020 بأداء مناسك العمرة.
الفنانة المصرية شاركت جمهورها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بصور لها في الأراضي المقدسة، وكانت ترتدي عباءة وحجاب باللون الأسود.
مي أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “الحمد لله علي نعمه وفضله أحسن حاجه اختم بيها سنه وابتدي بيها سنه جديده اللهم تقبل عمرتي ودعائي وعاملني بما انت أهله يارب الف حمد وشكر علي نعمته”.
وكانت الفنانة المصرية مي فاروق قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي، طلاقها من زوجها، مشيرة إلى أن الطلاق الرسمي وقع منذ عدة شهور.
مي نشرت صورتين جمعتها مع ابنها وابنتها، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، وعلقت قائلة: “تم من شهور طلاقي عن أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت ان أحلي وأجمل علاقة حب حقيقيه هي اللي مع ولادي حبايبي زينه ومالك وشغلي”.
وأضافت: “ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم و يوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجه ليا اكتشفت ان ربنا اعطي لي هديه مش ممكن تتعوض بكنوز الارض اكتشفت مدي قوتي اللي استمديتها من حبهم ((بعد ما تم طلاقي عن والدهم من شهور ))”.
وتابعت: “كل احترامي وتقديري للعشره الطيبه اللي كانت قدر ربنا الحمدلله..اكتشفت انهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب أحلي علاقة حب في حياتي ولادي سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي”.
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