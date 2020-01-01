حسن الرداد يستأنف تصوير «توأم روحي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستأنف الفنان والنجم المصري حسن الرداد، وفريق عمل فيلم “توأم روحي” تصوير مشاهد الفيلم منذ يومين في منطقة الشيخ زايد، وتحديدًا داخل إحدى الفيلات هناك، وذلك بعدما انتهوا من تصوير المشاهد الخارجية للفيلم في فرنسا منذ أسبوعين تقريبًا، حيث قضوا أسبوعًا هناك.

وتدور قصته العمل في إطار رومانسي كوميدي، ويلعب دور البطولة الفنان حسن الرداد، بينما يشاركه في دور البطولة النسائية الثنائي عائشة بن احمد وأمينة خليل خلال أحداث الفيلم الذي لم يعلن صناعه عن موعد طرحه بعد.

وكان آخر الأعمال الدرامية للنجم حسن الرداد مسلسل “الزوجة 18” الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته ناهد السباعي وهيدي كرم وسلوى خطاب ومحمود الليثي ومحمود البزاوي، كما شارك مؤخرًا في مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض التي تضم نجوم آخرين مثل مايا دياب، ماجد المصري، سعد الصغير.

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وكان حسن الرداد، قد أعلن مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمين آخرين تكتم علي تفاصيلهما بجانب “توأم روحي” اسم الفيلم الذي يقوم بتصويره حاليًا مع عائشة بن أحمد وأمينة خليل.

وعلى جانب أخر، تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لمقلب لا تحسد عليه، بتدبير من زملائها الفنانين الذين تشاركهم بطولة عرضها المسرحي الحالي «لوكاندة الأوباش» ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

مايا شاركت الفانز بمقطع فيديو طريف لكواليس المقلب، حيث ظهرت الفنانة تحتسي مشروباً داخل أحد المقاهي، بينما فاجأها الفنان ماجد المصري من خلفها بشكل دفعها للسقوط أرضاً، وفي الوقت الذي حاول فيه الفنان المصري حسن الرداد مساعدتها، وقعت النجمة اللبنانية بين أحضانه أرضاً، وقد كتبت مايا معلقة على الفيديو: «طلعوا أوباش بحق وحقيق».

يُذكر أن مسرحية «لوكاندة الأوباش»، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي، ويشارك مايا بطولتها، ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير.