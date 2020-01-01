مادونا تستمتع بالسباحة مع حبيبها الشاب.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات المصورين مجموعة من الصور للنجمة و المطربة الأمريكية مادونا، وهي تسبح برفقة حبيبها الجديد الراقص مالك ويليمز الذي يصغرها في العمر بـ 36 عامًا أثناء قضائهما عطلة رأس السنة.

مادونا ظهرت في الصور التي نشرتها الديلي ميل البريطانية، برفقة أبنائها وترتدي كاب ومايوه ” بوركيني” وتستمتع بالأجواء دون النظر إلى ما يلاحقها من أزمات عديدة.

وطالب المخرج البريطاني جاي ريتشي القضاء بالتدخل لإصدار أمر في قضية حضانته لابنه روكو من زوجته السابقة المغنية العالمية مادونا رغم تسوية الخلافات بينهما في 2016 والاتفاق على استقرار ” روكو” في لندن مع والده.

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وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن جاي ريتشي تقدم بطلب للمحكمة الاثنين الموافق 23 ديسمبر أي قبل يوم من الاحتفال بعيد الكريسماس، مشيرة إلى الخلاف بين مادونا وزوجها السابق بسبب المكان الذي ستقضي فيه المغنية الأمريكية عيد الكريسماس مع أبنائها وهو ما يتسبب في عدم تواجد جاي ريتشي مع نجله روكو.

واشارت جريدة الديلي ميل إلى أن الخلافات بين مادونا وجاي ريتشي، جاءت بسبب أعياد الكريسماس، حيث تجددت من جديد، لافتة إلى أنه خلال عام 2015 أمر القاضي ” روكو” بعودته إلى ولاية نيويورك لقضاء الكريسماس مع والدته ولكن محامي والده أكد أنه لا يرغب في الاحتفال بعيد الكريسماس مع مادونا.

الجدير بالذكر أن تاريخ مواعدات مادونا للشباب الأصغر عمراً منها طويل، حيث ارتبطت بقصص حب من قبل مع الراقصين إبراهيم زعيلبات (23 عامًا)، وتيمور ستيفنز (26 عامًا)، وكذلك عاشت قصة حب قصيرة مع عارض الأزياء كيفن سامبايو (31 عامًا)، وذلك على الرغم من علاقتها السيئة بطليقها المخرج البريطاني غاي ريتشي بسبب انفراده بحضانة طفلهما الوحيد.