نجوم يستقبلون 2020 برسائل ونصائح للمتابعين

الأربعاء 1 يناير 2020

في ختام عام وبداية عام جديد، حرص عدد كبير من نجوم الفن على استقبال 2020 بكتابة رسائل معايدة أو توجيه نصائح لمتابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



وهنأ النجم المصري محمد إمام جمهوره عبر حسابه الشخصي على "أنستقرام" قائلا، "كل عقد وأنتم طيبين.. 10 سنين عدوا على الواحد بحلوها ومُرها.. نجاحات وإخفاقات.. أوقات سعيدة وأيام كئيبة.. فرح على ألم.. ضحك على حزن.. ناس دخلوا حياتنا نوروها وناس مشيوا ضلموها وناس صمدوا معانا برغم كل الظروف.. أحلام اتحققت وأفكار اتثبتت".

وأضاف: "أهداف تلاشت وآراء اتغيرت.. كرهت حاجات حبتها وحبيت حاجات كرهتها.. وصول للقمة مكنش سهل والحفاظ عليه صعب.. وكل اللي كان نفسي فيه ومحصلش، الحياة طلعت أحسن من غيره.. وكل اللي كنت فاكرة مش هيعدي أهو عدى".

وتابع إمام: "أهم حاجة اتعلمتها هي إني لسة هتعلم كتير.. وأي حاجة ولو صغيرة حصلتلك في حياتك بتحضرك للحظة لسة جاية".

ونصح متابعيه قائلا: "أخير مفيش حاجة مستاهلة زعل أو فراق، خلونا نقضي أيامنا وإحنا جنب بعض وساندين بعض، كل سنة وأنتم جميعا طيبين".

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كما احتفل الفنان المصري محمد هنيدي بحلول العام الجديد بطريقة ساخرة عن طريق اقتباس مشهد من فيلم "فول الصين العظيم" أحد أشهر أفلامه الكوميدية.

ونشر "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" فيديو يظهر فيه أثناء تواجده بالطائرة للسفر إلى الصين، وعلق قائلا: "استرها معانا يا رب".

أما اللبنانية سيرين عبد النور فنشرت صورتين بـ"لوك" جديد عبر "تويتر"، وكتبت: "في رأس السنة، حلو نغير "لوك" بألوان مختلفة.. بس خلي شخصيتك لون واحد".

فيما ودعت الفنانة المصرية مي عز الدين 2019 بنشر فيديو ساخر يحتوي على مشهد من مسرحية للزعيم عادل إمام وكتبت "لكل اللي زعلوني في 2019".

وحرصت الفنانة نسرين طافش على استقبال 2020 رسالة مليئة بالتفاؤل وكتبت عبر أنستقرام: "كل سنة وأنتوا سالمين، وعم تضحكوا كتير حتى على الهموم، كل سنة وأنتوا قلوبكم نضيفة، مثل قلوب الأطفال، كل سنة والعقول منورة بنور الوعي والحب والبهجة".