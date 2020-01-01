شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمود الليثى يغنى مع الجمهور فى حفل رأس السنة الجديدة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل المطرب محمود الليثى مع الجمهور فى حفله الذى أحياه بأحد الفنادق الكبرى بالزمالك، ضمن حفلات رأس السنة، حيث طلب من الجمهور مشاركته الغناء فى أغنيتيه "عم يا صياد"، و"حط ايده يا" وردد الجمهور معه الأغنيتين بالفعل، ليستكمل الليثى حفله بتقديمه العديد من الأغانى الشعبية المعروفة لدى الجمهور منها "شيكولاته" و"بونبوناية" "اطاوع" و"هتجوز تانى" و"هاقطعك" و"الست لما" وغيرها من الأغنيات.

وقدم الليثى آخر أعماله الغنائية أغنيتى "هتجوز تانى لو طلعتى" مع بوسى، و"يا عم جمال" والأغنيتين فى فيلم "انت حبيبى وبس" الذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، وقام الليثى ببطولته الى جانب بوسى، صافيناز، نرمين ماهر، محمد ثروت، هالة فاخر، محمد محمود، أحمد حلاوة وتأليف سيد السبكى وإخراج أحمد البدرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لايت حول الفنان المشهور (زيكو)، الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيقي.

وتشهد ليلة رأس السنة نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.

ومن أبرز نجوم حفلات الليلة بالقاهرة محمد حماقى، حكيم، هيفاء وهبى، رامى صبرى، محمود الليثى، أحمد شيبة، محمد فؤاد، هشام عباس، وائل جسار، وموسى ومنة عطية ونعوم وسمر الحسينى وفى أبو ظبى أحيا تامر حسنى ونانسى عجرم حفلاً هناك اضافة إلى شرم الشيخ والغردقة



احدى حضور حفل الليثى فى راس السنة



الليثى يتألق فى حفل راس السنة



الليثى يغنى فى حفل راس السنة



الليثى يغنى وفرقته ترقص



الليثى يقدم اغانى جديدة فى حفلة براس السنة

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الليثى يلتقط السيلفى مع الجمهور



الليثى



المطرب محمود الليثى



حضور حفل الليثى



رقص جمهور الليثى



رقص حضور حفل الليثى



رقص فرقة الليثى مع الجمهور



فرقة محمود الليثى



قلادة محمود الليثى