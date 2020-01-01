شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بـ2020.. ولاء الشريف لخطيبها: ربنا يبارك فى حياتنا ويحقق أحلامنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الشابة ولاء الشريف، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2020، مع خطيبها ماجد الشرقاوى، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وقالت فى تعليقها عليها: "سنة عدت فيها أول خطوة لحياتنا مع بعض.. ربنا يكمل اللى جاى على خير ويباركلنا فى حياتنا ويحققلنا أحلامنا سوا ويبعد عنا كل شر والعمر كله مع بعض حبيبى".

وكانت أعلنت الفنانة الشابة ولاء الشريف، عن خطبتها، أغسطس الماضى، حيث نشرت حينها صورة لها برفقة خطيبها الممثل ماجد الشرقاوى عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، وعلقت عليها: "الحمد لله اتخطبنا".



ولاء الشريف تهنئ خطيبها بالعام الجديد 2020

ويشار إلى أن ماجد الشرقاوىن خطيب ولاء الشريف، بطلة مسلسل "أبو العروسة"، كانت بدايته الفنية قبل 6 سنوات وتحديدًا عام 2013 من خلال مسلسل "نكدب لو قولنا مبنحبش"، والتى قامت ببطولته النجمة يسرا، وبعد ذلك انضم لأسرة مسلسل "الوالدة باشا" برفقة الفنانة القديرة سوسن بدر، ومن أبرز أعماله أيضًا مشاركته فى مسلسل "جبل الحلال" للنجم الراحل محمود عبد العزيز عام 2014.

كما شارك فى عدة مسلسلات أخرى مثل "أهو ده اللى صار"، و"سرايا عابدين"، و"العهد"، و"البيوت أسرار"، و"حلاوة الدنيا"، و"سبع أرواح"، ولم تقتصر مشاركات ماجد على الدراما فحسب وإنما ظهر فى عدة أفلام سينمائية مثل "سكر مُر" مع أحمد الفيشاوى، بالإضافة إلى فيلم "يا تهدى يا تعدى" قبل عامين.



ولاء الشريف تحتفل بالعام الجديد مع خطيبها ماجد الشرقاوى

ويشار إلى أنه فى السياق ذاته، كان قد احتفل النجم محمد الشرنوبى، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2020، مع خطيبته راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، ونشر الشرنوبى، صور جديدة تجمعه مع خطيبته، متغزلًا فيها بتعلق على الصور، حيث قال "عام جديد مع سيدة جميلة وخاتم الخطوبة".

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النجم الشاب محمد الشرنوبى، كان قد احتفل، منتصف ديسمبر الجارى، بخطوبته على راندا رياض، فى جو عائلى بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء، وذلك بمنزل العروس، وقامت العائلتان بقراءة الفاتحة، وحينها، حرص الشرنوبى، على كتابة رسالة حب لخطيبته فى تعليق على صورهما بموقع انستجرام، وقال – آنذاك - "مبروك علينا يا حبيبتى، ربنا يقدرنى واسعدك واعرف اخليكى على طول مبسوطة، ربنا يخليكى ليا".

وفى اليوم التالى، وجهت راندا رياض رسالة رومانسية لخطيبها الفنان محمد الشرنوبى معبرة عن حبها الشديد له، وكتبت راندا، عبر حسابها على إنستجرام "أحلى حاجة حصلت لى فى حياتى هى وجودك فيها ربنا بخليك ليا ويارب نفضل مع بعض على طول بحبك"، كما رد محمد الشرنوبى على رسالة خطيبته مكتفى بوضع إيموجى قلوب حمراء.

كما احتفلت المطربة أنغام، فى ذلك الوقت بخطوبة الفنان محمد الشرنوبى وراندا رياض، مديرة أعمالها، بأحد المراكب النيلية وظهرت أنغام بصحبة زوجها الملحن أحمد إبراهيم وعدد من الأصدقاء.

يذكر أن محمد الشرنوبى قدم حفلاً غنائيًا كبيرًا خلال فعاليات مهرجان الموسيقى بدورته الـ28، وسط حضور كامل العدد، وبعض الشخصيات العامة، وتألق الشرنوبى خلال الحفل وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "زى الفصول الأربعة" الذى لاقى نجاحًا كبيرًا وضم 14 أغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، كما قدم الشرنوبى أغانى فيلم الممر، صبح الصباح، ليالينا لبليغ حمدى، وديو مع المطربة الشابة كارمن سليمان، وتخونوه للعندليب وغيرها من الأغانى.

يأتى هذا فيما ينتظر الفنان محمد الشرنوبى عرض فيلم "بنات ثانوى"، المقرر طرحه فى السينمات يوم 7 يناير، من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويشارك فى بطولته جميلة عوض وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب.