شكرا لقرائتكم خبر عن "جوازة مرتاحة" لأول مرة في القاهرة بهذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد صفوت والفنانة ريم البارودى استعدادهما من أجل بدء البروفات على مسرحية "جوازة مرتاحة"، وذلك بهدف عرضها للمرة الأولى في القاهرة، بعدما حققت نجاحًا ملحوظًا أثناء عرضها للمرة الأولى الصيف الماضي في مدينة الغردقة.

ومن المقرر أن يتم عرض مسرحية "جوازة مرتاحة" نهاية شهر يناير، وذلك على مسرح أوبرا جامعة مصر، على أن تستمر العروض لمدة شهر على الأقل قابل للزيادة.



جوازة مرتاحة

مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، واخراج محمد جبر، وهو عرض كوميدي مستوحى من احدى أهم روايات شكسبير المعروفة باسم "ترويض النمره"، ومن بطولة ريم البارودي وأحمد صفوت كما يشارك فيها إلي جانبهم كلاً من هشام اسماعيل ومنة عرفة، وكانت تعرض لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ثم تم اضافة يوم رابع آنذاك بسبب الإقبال على المسرحية.

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علي جانب آخر أعادت المسرحية ريم البارودي إلي خشبة المسرح بعد عشرة أعوام من الغياب حين لعبت بطولة مسرحية "زى الفل" تم عرضها على مسرح البالون عام 2009 بالتحديد.



جوازة مرتاحة

جدير بالذكر أن الفنانة ريم البارودي شاركت مؤخراً في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، ونالت عن دورها فيه العديد من الإشادات منها تكريمها خلال فعاليات مهرجان "الأيام" الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة في الجزائر.

مسلسل "قيد عائلي" شارك فيه العديد من النجوم منهم عزت العلايلي، صبري فواز، منة فضالي، ايهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، نضال الشافعى، ميرنا وليد، كارولين عزمى، سيمون وآخرون، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، وحقق المسلسل ردود فعل إيجابية أثناء عرضه علي شاشة قناة dmc.