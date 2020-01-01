شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يتغزل فى خطيبته: عام جديد مع سيدة جميلة وخاتم الخطوبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد الشرنوبى، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2020، مع خطيبته راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، ونشر الشرنوبى، صورا جديدة تجمعه مع خطيبته، متغزلًا فيها بتعلق على الصور، حيث قال "عام جديد مع سيدة جميلة وخاتم الخطوبة".

النجم الشاب محمد الشرنوبى، كان قد احتفل، منتصف ديسمبر الجارى، بخطوبته على راندا رياض، فى جو عائلى بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء، وذلك بمنزل العروس، وقامت العائلتان بقراءة الفاتحة، وحينها، حرص الشرنوبى، على كتابة رسالة حب لخطيبته فى تعليق على صورهما بموقع انستجرام، وقال – آنذاك - "مبروك علينا يا حبيبتى، ربنا يقدرنى واسعدك واعرف اخليكى على طول مبسوطة، ربنا يخليكى ليا".



محمد الشرنوبى يتغزل فى خطيبته راندا رياض

وفى اليوم التالى، وجهت راندا رياض رسالة رومانسية لخطيبها الفنان محمد الشرنوبي معبرة عن حبها الشديد له، وكتبت راندا، عبر حسابها على إنستجرام "أحلى حاجة حصلت لى فى حياتى هى وجودك فيها ربنا بخليك ليا ويارب نفضل مع بعض على طول بحبك"، كما رد محمد الشرنوبى على رسالة خطيبته مكتفى بوضع إيموجى قلوب حمراء.

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كما احتفلت المطربة أنغام، فى ذلك الوقت بخطوبة الفنان محمد الشرنوبي وراندا رياض، مديرة أعمالها، بأحد المراكب النيلية وظهرت أنغام بصحبة زوجها الملحن أحمد إبراهيم وعدد من الأصدقاء.



محمد الشرنوبى يحتفل بالعام الجديد 2020 مع خطيبته راندا رياض

يذكر أن محمد الشرنوبى قدم حفلاً غنائيًا كبيرًا خلال فعاليات مهرجان الموسيقى بدورته الـ28، وسط حضور كامل العدد، وبعض الشخصيات العامة، وتألق الشرنوبى خلال الحفل وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "زى الفصول الأربعة" الذى لاقى نجاحًا كبيرًا وضم 14 أغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، كما قدم الشرنوبى أغانى فيلم الممر، صبح الصباح، ليالينا لبليغ حمدى، وديو مع المطربة الشابة كارمن سليمان، وتخونوه للعندليب وغيرها من الأغانى.



محمد الشرنوبى وخطيبته راندا رياض

يأتى هذا فيما ينتظر الفنان محمد الشرنوبى عرض فيلم "بنات ثانوى"، المقرر طرحه فى السينمات يوم 7 يناير، من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويشارك فى بطولته جميلة عوض وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب.