شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يشارك جمهوره بمقطع من "عيشنا قد إيه" احتفالا بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم خالد سليم علي تهنئة جمهوره بالعام الجديد حيث نشر على صفحته فيديو يغنى فيه مقطع من أغنية " عيشنا قد إيه" وعلق قائلا : أتمني لجمهورى أن يحققوا كل احلامهم وامنياتهم في العام الجديد ، وكان قد احتفل مع زوجته يوم الأربعاء الماضي بـ"الكريسماس"، في أجواء أسرية، حيث اختار سليم أن يقضى هذا اليوم، ويحتفل به مع زوجته وبناته خديجة وكنزى، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء احتفاله مع أسرته بـ"الكريسماس"، حيث ارتدى خالد سليم "البيجاما"، فيما ارتدت زوجته خيرية على ملابس "بابا نويل"، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على بناتهما كنزى وخديجة.

وعرض لخالد سليم مؤخرا "بلا دليل" على قناة cbc ,حقق نجاحات كبيرة علي المستوي الجماهيري والنقدى، حيث شهدت الأحداث تفاعلاً من الجمهور الذى ظل يحاول طوال الحلقات الوصول الى حل اللغز الذى ظهر من الحلقة الأولى، ولاقت الشخصية التى قدمها خالد سليم فى العمل اشادات جيدة من قبل الجمهور،وحصل بسببها على أكثر من جائزة.

وقال الفنان خالد سليم فى تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "فاكرين عمر بركات شخصية الطاووس بكبريائها وغرورها وشرها.. فاكرين طيب قلبه الطيب وحنيته مع هنا؟ فاكرين إزاي كان ابن اصول واستحمل حبيبة ووقف جمبها وهى فى السجن؟؟.. يا ترى بعد دا كله نهايتك هتكون إيه يا عمر؟ تابعوا الحلقة الأخيرة من مسلسل بلا دليل".

مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة خالد سليم ودرة ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد لطفي شاهين.

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الفنتان خالد سليم

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