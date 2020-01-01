شكرا لقرائتكم خبر عن "بنت ناس" دويتو جديد يجمع مروى اللبنانية بـ حجازى متقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة مروي اللبنانية بمشاركة المطرب حجازي متقال، لتصوير دويتو جديد على طريقة الفيديو كليب يحمل اسم "بنت ناس"، وهي من كلمات بينو، وألحان سلامه علي، وتوزيع الموسيقي أشرف البرنس، ومن إخراج عمر حفيظ، كما شاركت مروى جمهورها في ليلة رأس السنة أكثر من حفل، الأولى حفل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشارك معها المطرب محمد فؤاد وأحمد سعد، واختمت حفلاتها ليلة رأس السنة مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة والفنانة دينا في أحد الفنادق بالقاهرة.

من ناحية أخرى افتتحت مروى الأيام الماضية مسرحيتها الجديدة "عبد الموجود ع الداون لوود" مع الفنان علاء مرسى وأحمد سلامة، من تأليف أيمن العوضي، وديكور أحمد عبد العزيز، والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى، إخراج حسام الدين صلاح، وسوف تستأنف عرضها خلال أيام.

تتناول أحداث المسرحية ما يواجهه المجتمع حاليًا منها حروب الجيل الرابع التى تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والتشكيك فى مؤسساتها الوطنية الكبرى، وتعتمد على وسائل الاتصال الحديثة ونشر الشائعات وتحطيم ثقة الناس فى بعضها وقياداتها، ولمواجهة مثل هذه الظواهر يجب زيادة جرعات الوعى والتنوير لمجتمعنا وتكاتف القوى الناعمة وهى الفنون بأنواعها مع الإعلام المستنير الهادف.

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كما طرح حجازي مؤخرًا كليب جديد يحمل عنوان " مانجا يا مانجا"، كلمات وألحان الريس متقال، وتوزيع الموسيقى ميدو مزيكا، وهندسة صوت محمد جودة.

انتهى أيضًا حجازى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان المعلم"، من كلمات رمضان محمد وألحان نورى عيد وتوزيع عادل عيسى، وهندسة صوت محمد جودة، الأغنية تتناول أحداث الناس والشارع.

يذكر أن الفنان حجازى متقال نجل الريس متقال الذى نجح فى فن الفلكلور الصعيدى، منذ ظهوره على الساحة، ويستعد حجازى لاستكمال مشوار والده، الذى صنع اسمه منذ ظهوره فى أحد برامج المواهب.